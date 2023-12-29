Смачно і просто: рецепт шоколадних панкейків із глазур'ю

Щоб панкейки були смачнішими, поверх глазурі їх можна прикрасити горіхами або іншими інгредієнтами на свій смак.

Панкейки ніколи довго не затримуються на столі. Вони чудово підходять як для сніданку, так і для перекусу. Якщо хочете потішити своїх близьких, особливо дітей, рекомендуємо приготувати шоколадні панкейки за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Шоколадні панкейки

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

молоко — 300 мл;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 80 г;

какао-порошок — 30 г;

розпушувач — 2 ч. л.

Для глазурі

вершки 33% — 80 мл;

шоколад — 50 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді перемішати яйце і цукор. Туди ж ввести розтоплене вершкове масло, злегка підігріте молоко і знову перемішати.

Поступово додати просіяне борошно з какао та розпушувачем і перемішати все до однорідності.

Випікати на сковорідці з двох боків на невеликому вогні, під кришкою, без олії.

Для приготування глазурі нагріти вершки, щоб вони були гарячими, і залити ними шоколад, усе розчинити до однорідності. Глазур'ю полити готові панкейки.

Раніше Фокус писав, як приготувати японські панкейки.