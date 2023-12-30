Закарпатська грибна мачанка — простий і дуже смачний соус із печериць

Грибна мачанка ідеально пасує до страв із картоплі та м'яса, а також як соус для пасти, рису чи гречаної каші.

Грибна мачанка — насичена підлива або соус, яка дуже популярна на Закарпатті. Її можна подавати практично до будь-яких страв: картопляного пюре та дерунів, запеченого м'яса і птиці, будь-яких гарнірів, пасти і навіть із млинцями. Рецептом грибної мачанки поділився сайт Shuba.

Основа підливи в цьому рецепті — свіжі печериці, які можна купити у будь-яку пору року. Але ви можете замінити їх іншими грибами, які вам доступні та які ви любите. Білі сушені гриби надають мачанці особливого благородного аромату, але й без них ця страва теж буде дуже смачною.

Інгредієнти:

печериці — 500 г;

сметана — 200 г;

масло вершкове 73% — 100 г;

білі гриби сушені — 20 г;

молоко — 250 г;

борошно пшеничне — 20 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

зелень — за смаком.

Приготування:

Очистіть печериці та наріжте їх тонкими скибочками. На пательні розтопіть половину олії та обсмажуйте гриби, поки не випарується весь грибний сік. На іншій пательні розтопіть масло, що залишилося, додайте борошно й обсмажте його до золотистого кольору, постійно помішуючи. Влийте молоко, активно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Варіть на слабкому вогні до загустіння соусу. Подрібніть у кавомолці або блендері сухі гриби та додайте в соус разом із печерицями, сметаною, сіллю та перцем. Тушкуйте 5 хвилин. Перед подачею посипте дрібно нарізаною зеленню.

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