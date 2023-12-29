Качка в духовці: рецепт неймовірно смачної страви на новорічний стіл (відео)
Качку для маринування та запікання краще брати молоду. Коли будете занурювати її в маринад, стежте, щоб вона лежала грудкою вниз. Якщо приготувати все правильно, вона вийде дуже смачною та соковитою.
Соковита качка з рум'яною скоринкою, запечена в духовці, — одна з найкращих страв на Новий рік. Рекомендуємо приготувати її за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Неймовірний маринад, правильне запікання — і ви отримаєте нереально смачну качечку з рум'яною скоринкою.
Качка в духовці
Інгредієнти:
- качка – 2 кг.
Для маринаду:
- соєвий соус – 150 мл;
- біле вино – 150 мл;
- чебрець – 3-4 гілочки;
- часник – 4 зубчики;
- цедра апельсина – 1 шт;
- сік апельсина – 2 шт.
- кориця – 1 паличка;
- лавровий лист – 4 шт;
- духмяний перець – 8 шт;
- сіль – 1 ст. л;
- вода – 700-800 мл.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти для маринаду добре перемішати. Залити ними качку у великому посуді, помістивши її грудкою вниз. Витримати її в маринаді 24 години.
Після закінчення цього часу помістити качку в пакет для запікання і відправити на 30 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, щоб качка прогрілася.
Потім зверху рукав, у якому запікається птах, накрити фольгою, щоб шкіра швидко не згоріла, і відправити в духовку з тією ж температурою на півтори години.
Зелені яблука помити, порізати, карамелізувати їх на сковорідці з цукром. У качці з'являється не дуже приємний рожевий сік, акуратно його витягти, щоб він не вбрався в яблука, і наповнити качку яблуками.
У духовці вже на чистому деку готувати качку до красивого кольору.
Щоб переконатися, що качка готова, проткніть її шпажкою. Зверніть увагу на сік, який виділився в місці проколу. Якщо він світлий і прозорий, значить, м'ясо готове, якщо каламутний — страву варто ще потримати в духовці.
Раніше Фокус писав, як приготувати качку по-донецьки.