Креветки з чилі та авокадо: рецепт гострої закуски

Креветки з авокадо ідеально поєднуються з легкими білими винами або прохолодним пивом. Така закуска не тільки задовольнить поціновувачів гострих страв, а й потішить гостей своїм оригінальним поєднанням смаків.

Гостра закуска з креветками, перцем чилі та авокадо — ідеальний вибір для тих, хто любить пікантні страви. Вона чудово підійде для новорічного столу, додаючи екзотичного розмаїття традиційним закускам, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування закуски знадобляться:

креветки (очищені) — 200 г;

стигле авокадо — 1 штука;

чері помідори — 100 г;

червона цибуля — 1/2 штуки;

гострий перець чилі — 1 штука;

сік лайма — 2 столові ложки;

кінза — невеликий пучок;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Креветки швидко обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 2. Авокадо очистіть і наріжте маленькими кубиками.

Крок 3. Чері помідори наріжте навпіл.

Крок 4. Червону цибулю дрібно наріжте.

Крок 5. Гострий перець чилі подрібніть, видаливши насіння, якщо хочете зменшити гостроту.

Крок 6. Змішайте креветки, авокадо, помідори, цибулю та чилі у великій мисці.

Крок 7. Додайте сік лайма та оливкову олію. Акуратно перемішайте.

Крок 8. Посипте дрібно нарізаною кінзою і ще раз акуратно перемішайте.

Крок 9. Дайте закусці настоятися в холодильнику протягом 15-20 хвилин перед подаванням.

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