Святковий шедевр: буженина в медовому соусі

Ніжна й ароматна домашня буженина — ідеальна страва для святкового застілля. До того ж готується вона дуже просто.

Буженина в медовому соусі — це вишукана та смачна страва, яка додасть особливої атмосфери будь-якому святковому столу. Щоб приготувати буженину, вам знадобиться цілісний шматок м'яса вагою не менше кілограма, який потрібно замаринувати, а потім запекти в духовці. Запікання м'яса великим шматком робить його напрочуд соковитим і ароматним. Рецептом буженини в медовому соусі поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

свинина (лопатка, шия) — 1,1 кг;

сіль — 50 г;

мед — 50 г;

лавровий лист — 4 шт;

гвоздика, чорний і духмяний перець — за смаком;

часник — 5 зубчиків;

соєвий соус — за смаком;

хмелі-сунелі — 1 ст. л.;

рослинна олія — за смаком.

Приготування

Крок 1

Видаліть плівки з м'яса, залишивши тонкі смужки жиру по краях шматка.

Крок 2

Відміряйте воду для приготування маринаду. Для цього помістіть м'ясо у велику каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала його на 1-2 см. Воду злийте в сотейник.

Крок 3

Додайте у воду сіль, чорний перець, лавровий лист, гвоздику, часник і запашний перець. Варіть 5 хвилин після закипання. Зніміть з вогню, додайте половину меду й остудіть до кімнатної температури.

Крок 4

Залийте м'ясо холодним маринадом і поставте в холодильник на 24 години.

Крок 5

Обсушіть буженину паперовим рушником. Дістаньте з маринаду часник і нашпигуйте ним м'ясо. Для цього тонким ножем робіть глибокі проколи в шматку м'яса і в прорізи, що утворилися, вкладайте зубчики часнику.

Крок 6

Змішайте мед, соєвий соус і рослинну олію, що залишилися. Обмажте м'ясо цією сумішшю і посипте хмелі-сунелі з усіх боків.

Крок 7

Загорніть буженину в папір для випічки і перев'яжіть кулінарною ниткою. Потім загорніть у фольгу і покладіть на деко.

Крок 8

Запікайте за 200 градусів Цельсія 10 хвилин, потім знизьте температуру до 150 градусів і продовжуйте готувати ще 50 хвилин.

Крок 9

Дайте буженині охолонути, потім розпакуйте. Сік, що виділився під час запікання, використовуйте для приготування соусу до м'яса.

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