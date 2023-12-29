Курячий паштет із сюрпризом у духовці: смачна закуска до свята

Приготуйте чудовий курячий паштет із яйцями за цим рецептом, і він стане вашим улюбленим частуванням для святкового столу та сімейних вечерь.

Здивуйте своїх гостей паштетом із м'яса птиці з вареними яйцями, запеченим у духовці. Паштет вийде соковитим, якщо загорнути його в курячу шкірку або бекон. Так усі соки, які виділяться під час запікання, залишаться всередині, і буде неймовірно смачно. Рецептом курячого паштету, який прикрасить ваш святковий стіл, поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

куряче філе (грудка) — 400 г;

курячий жир — 40 г;

варена курка — 200 г;

шкіра з 2-х курячих грудок (або кілька великих скибочок бекону);

бульйон — 50 мл;

цибулина — 1 шт;

яйця, зварених круто — 3 шт;

улюблені приправи, сіль, перець — за смаком;

мед, соєвий соус, рослинна олія — для глазурі.

Приготування

Крок 1

Підготуйте продукти. Наріжте куряче філе та жир. Для обгортання паштету візьміть два великі шматки курячої шкіри.

Крок 2

Подрібніть у блендері куряче філе, жир, цибулю, приправи і бульйон до однорідності.

Крок 3

Наріжте варену курку зі шкірою та змішайте із сирим фаршем.

Крок 4

Розкладіть шкіру, на неї викладіть половину фаршу і покладіть зверху варені яйця.

Формування курячого паштету з яйцями Фото: shefdonna.com

Крок 5

Додайте фарш, що залишився, накрийте другим шматком шкіри і сформуйте паштет.

Крок 6

Викладіть паштет у форму для кексу, застелену папером для випічки.

Крок 7

Запікайте в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 45-50 хвилин.

Крок 8

За 10 хвилин до готовності змішайте мед, соєвий соус і олію. Дістаньте паштет із духовки, змастіть верх медовою глазур'ю і допечіть за 190 градусів.

Нагадаємо, рецепт святкової закуски — рулету з курячого філе з болгарським перцем та омлетом. Страву дуже легко приготувати. Курячий рулет можна подати на будь-який святковий стіл. У розрізі, завдяки червоному перцю, він має дуже ефектний вигляд.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку закуску з сиром, рибою та огірком, яка стане хітом святкового столу. За бажання закуску можна прикрасити кунжутом, зеленню і червоною ікрою.