Розкішна страва для новорічного столу: корона зі свинячих реберець (фото)
Приготуйте ефектну та неймовірно смачну святкову страву вірменської кухні. Реберця за цим рецептом виходять соковитими, а технологія приготування гранично проста.
Наближається Новий 2024 рік, і якщо ви шукаєте дивовижну страву зі свинини для святкового столу, спробуйте приготувати корону зі свинячих реберець. Ця святкова страва вірменської кухні не тільки має чудовий вигляд, а й вразить ваших гостей незабутнім смаком. Цим простим рецептом, який зробить ваше свято по-справжньому особливим, поділився кулінарний сайт Smachno.Ua.
Інгредієнти:
- корейка свиняча — 2 кг;
- майонез домашній — 150 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- часник — 4 зубчики;
- чебрець (чебрець) — за смаком;
- паприка — за смаком;
- рослинна олія — за смаком.
Приготування
Крок 1
Зробіть надрізи вздовж ребер у нижній, а потім у верхній частині корейки.
Крок 2
Приготуйте маринад. Додайте в майонез подрібнений часник, чебрець і паприку. Посоліть, поперчіть і додайте рослинну олію. Усе ретельно перемішайте.
Крок 3
Рясно змастіть корейку маринадом з усіх боків і залиште маринуватися на 3-4 години. Щоб м'ясо було ніжнішим, корейку можна залишити маринуватися на всю ніч. Можна також використовувати баранячу корейку, яку достатньо маринувати всього кілька годин.
Крок 4
Скрутіть замариновану корейку і поставте ребрами вгору.
Крок 5
Зв'яжіть корейку тонким шпагатом або товстою ниткою по всій висоті.
Крок 6
Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією та поставте на нього корейку.
Крок 7
Помістіть корейку в духовку на 1,5 години. Спочатку запікайте 40 хвилин за температури 220 °С, потім збільште температуру до 240 °С, щоб утворилася рум'яна скоринка.
Якщо у вашій духовці є конвекція, зменшіть температуру на 20 градусів, щоб м'ясо не підгоріло.
Крок 8
Перекладіть готову корону на блюдо, прикрасьте свіжими овочами і подавайте до столу.
Нагадаємо рецепт свинячих реберець "Джек Деніелс" у глазурі. Технологія приготування реберець за цим рецептом дуже проста. Секрет страви, який робить ребра дивовижно смачними — у правильній глазурі.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачні свинячі реберця в пиві. При подачі реберця можна посипати рубаною зеленню.