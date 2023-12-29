Розкішна страва для новорічного столу: корона зі свинячих реберець (фото)

Приготуйте ефектну та неймовірно смачну святкову страву вірменської кухні. Реберця за цим рецептом виходять соковитими, а технологія приготування гранично проста.

Наближається Новий 2024 рік, і якщо ви шукаєте дивовижну страву зі свинини для святкового столу, спробуйте приготувати корону зі свинячих реберець. Ця святкова страва вірменської кухні не тільки має чудовий вигляд, а й вразить ваших гостей незабутнім смаком. Цим простим рецептом, який зробить ваше свято по-справжньому особливим, поділився кулінарний сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти:

корейка свиняча — 2 кг;

майонез домашній — 150 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

часник — 4 зубчики;

чебрець (чебрець) — за смаком;

паприка — за смаком;

рослинна олія — за смаком.

Приготування

Крок 1

Зробіть надрізи вздовж ребер у нижній, а потім у верхній частині корейки.

Крок 2

Приготуйте маринад. Додайте в майонез подрібнений часник, чебрець і паприку. Посоліть, поперчіть і додайте рослинну олію. Усе ретельно перемішайте.

Крок 3

Рясно змастіть корейку маринадом з усіх боків і залиште маринуватися на 3-4 години. Щоб м'ясо було ніжнішим, корейку можна залишити маринуватися на всю ніч. Можна також використовувати баранячу корейку, яку достатньо маринувати всього кілька годин.

Крок 4

Скрутіть замариновану корейку і поставте ребрами вгору.

Крок 5

Зв'яжіть корейку тонким шпагатом або товстою ниткою по всій висоті.

Зв'яжіть корейку тонким шпагатом Фото: smachno.ua

Крок 6

Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією та поставте на нього корейку.

Крок 7

Помістіть корейку в духовку на 1,5 години. Спочатку запікайте 40 хвилин за температури 220 °С, потім збільште температуру до 240 °С, щоб утворилася рум'яна скоринка.

Якщо у вашій духовці є конвекція, зменшіть температуру на 20 градусів, щоб м'ясо не підгоріло.

Крок 8

Перекладіть готову корону на блюдо, прикрасьте свіжими овочами і подавайте до столу.

Нагадаємо рецепт свинячих реберець "Джек Деніелс" у глазурі. Технологія приготування реберець за цим рецептом дуже проста. Секрет страви, який робить ребра дивовижно смачними — у правильній глазурі.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні свинячі реберця в пиві. При подачі реберця можна посипати рубаною зеленню.