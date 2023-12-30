Карта дня. Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для всіх знаків

Сьогодні розбираємося в прогнозі на останній день 2023 року, з переходом у 1 січня 2024. Адже ми давно звикли до тези: як зустрінеш Новий рік — так його і проведеш. І хоча це твердження ніколи не збувається, ми все одно надійно до нього прив'язані. Тому пропонуємо вам Таро-прогноз на два відповідальні дні. Допомагає нам у цьому процесі промениста колода — Таро Єдинорогів.

Овен

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Овнів

На Овнів чекає радісне приготування до свята, приємне спілкування з друзями або коханими, словом, справи, сповнені позитивних емоцій. Зате на ранок на вас чекає похмілля або спроби згадати, що відбувалося напередодні: місячний стан вам забезпечено.

Телець

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Тельців

Тельці будуть посилено прагнути до рівноваги і, найчудовіше в тому, що у них навіть це вийде. Але це не позбавить їх від туману в голові на ранок, на який чітко вказує карта 7 Чаш. Одним словом, Тельцям вдасться розслабитися — і це добре!

Близнюки

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Близнюків

Близнюкам доведеться витрачати гроші 31 грудня або навпаки — отримувати дорогі подарунки. Як варіант — на вас чекає спілкування з мамою або бабусею, а можливо — одразу все вище перераховане. А 1-го січня вам навпаки захочеться усамітнення: аркан Відлюдник може говорити тільки про це.

Рак

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Раків

Раки, як і Тельці, теж битимуться за баланс психіки і подій, і, можливо, намагатимуться закрити важливі питання і ухвалити якісь давно назрілі рішення. Але оскільки 31 — це неділя, а вночі приходить Новий рік — Раки розслабляться і будуть із задоволенням проводити час у стані позитивних емоцій, які литимуться через край. Словом, Раки будуть майже або повністю щасливі.

Лев

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Львів

Леви відпочиватимуть, а потім — просто підуть у себе. Розклад може вказувати на тривалий загул, від якого доведеться довго відходити. Іншими словами, вам краще забути про важливі справи і просто добре відпочити.

Діва

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Дів

Діви будуть стурбовані робочими питаннями і доходами. Вони даруватимуть і отримуватимуть подарунки. А 1-го січня просто від усіх відвернуться, закриються у своїй кімнаті. Вони поповнюватимуть енергетичний ресурс на самоті або намагатимуться побороти похмілля, до чого Діви, втім, рідко схильні: вони надто практичні для подібних дурниць.

Терези

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Терезів

Терези будуть стурбовані активним плануванням на перші дні Нового року 2024. Вони так заглибляться в цей процес, що ризикують пропустити найважливіше, а саме — відкрити шампанське. На ранок ви будете вирішувати юридичні питання, або ухвалювати важливі рішення. Загалом, Терези можуть забути відсвяткувати прихід нового календарного року і взагалі не планують відпочивати.

Скорпіон

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Скорпіонів

Скорпіони галасуватимуть і активно залучатимуть оточуючих до своїх активностей, а на ранок візьмуться зображати вчителів, які точно знають, як треба було не перепити напередодні. Взагалі, позиція Ієрофанта на перше січня виглядає перспективною для Скорпіонів.

Стрілець

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Стрільців

Стрільці балагуритимуть 31-го і точно перестараються з веселощами. Однак, їм не вперше, адже хто-хто вміє активно відпочивати — так це саме Стрільці. На ранок вам буде погано: це просто потрібно пережити.

Козеріг

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Козерогів

Козероги працюватимуть якраз до настання 12 ночі. Для них це природно і, як наслідок — не потворно. На ранок — як у багатьох інших знаків буде туман у голові. Козероги, готуйтеся втратити контроль над ситуацією, хоч би як незвично для вас це було!

Водолій

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Водоліїв

Водоліїв очікує веселе планування майбутніх подій і помірні веселощі. Свято пройде спокійно, що для Водоліїв не характерно, але цього разу, чомусь так буде на краще. Зате уникнете похмілля та інших неприємних станів-супутників зустрічі Нового року.

Риби

Таро-прогноз на 31 грудня та 1 січня 2024 року для Риб

Рибам належить закрити тупикові питання і повністю обнулитися. Або, як мінімум — опинитися на шляху до цього. Аркан Дурня обіцяє легковажний стан, нові справи, несерйозність у стосунках. Одним словом, карта повністю описує ваш стан на самому початку року.