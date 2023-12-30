Неймовірно просто й ароматно: запечена ціла курка з лимоном і розмарином
Перенесіться в атмосферу домашнього затишку з цим простим, але дуже смачним рецептом, який ідеально пасує до будь-якого гарніру. Легко приготувати, ще простіше насолоджуватися.
Чи любите ви домашню кухню та смачні вечері в колі сім'ї? Цей рецепт запеченої курки з лимоном і розмарином ідеально підходить для створення затишної атмосфери за столом. Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він стане чудовим вибором для сімейного обіду або святкової вечері. Рецептом приготування курки цілком у духовці поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- курча — 1 шт;
- часник — 1 головка;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт;
- лимон — 1 шт;
- корінь імбиру свіжий — 15 г;
- розмарин — 2 гілочки;
- картопля — 5 шт;
- томати чері — 10 шт;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- рослинна олія.
Приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 160℃, використовуйте режим верхнього і нижнього гриля з конвекцією. Курча ретельно вимийте та просушіть паперовим рушником.
Крок 2
Підготуйте всі інгредієнти:
- очистіть часник і притисніть його, або розріжте поперек цілу головку;
- цибулю очистіть і наріжте на чверті;
- лимон розріжте поперек на дві половини;
- імбир наріжте пластинками завтовшки 2-3 мм;
- картоплю вимийте або очистіть, поріжте на четвертинки;
- томати промийте.
Крок 3
Підготуйте рукав для запікання, зав'язавши його з одного боку. Покладіть на дно рукава картоплю, цибулю, часник, томати та імбир. Зверху покладіть курча.
Крок 4
Видавіть на ціпленка сік однієї половини лимона. Другу половину покладіть всередину курчати разом із розмарином. Додайте сіль і рослинну олію.
Крок 5
Зав'яжіть рукав з іншого боку й акуратно струсіть, щоб усе добре перемішалося. Помістіть рукав у духовку на 30-40 хвилин, залежно від розміру курчати.
Крок 6
Щойно курча буде готове, вийміть його з духовки, викладіть на глибоке блюдо для подачі, акуратно розріжте та витягніть використаний рукав. Подавайте курча з улюбленим соусом, відвареним рисом і овочевим салатом на гарнір.
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