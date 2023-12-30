"Новорічна ніч не несе потужних енергій": астролог розповіла, чи варто загадувати бажання під бій курантів

Астрологиня пояснила, чому загадувати бажання в новорічну ніч — неефективна практика. Краще взяти за звичку робити це в іншу дату.

Астрологиня Еріка Роялс пояснила, чому не ефективно загадувати бажання в новорічну ніч і коли це краще робити.

Чи варто загадувати бажання в новорічну ніч?

Астрологиня Еріка Роялс каже, що існує багато міфів та ажіотажу навколо новорічної ночі. Багато людей звикли загадувати бажання під бій курантів, дехто навіть пише його і спалює аркуш, а попіл випиває разом із келихом ігристого. Але цей ритуал, за словами астролога, не має жодної сили в езотериці, бо саме по собі свято, яке відзначають у ніч з 31 грудня на 1 січня, не несе в собі потужних енергій. Це свято не закладає програму на рік для людини. "Тому немає сенсу загадувати бажання цієї ночі, так само не важливо, в чому його зустрічати і що має бути на столі", — каже Еріка. За порадою астрологині, краще взяти за звичку загадувати бажання і писати плани на майбутній рік у день зимового сонцестояння.

Також більш сприятливим періодом для планування майбутнього і формулювання своїх бажань є Молодик. Найближчий відбудеться 11 січня 2024 року.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, які вдало зустрінуть Новий рік