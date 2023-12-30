Стильно, барвисто і вишукано: топ 15 святкових коктейлів
Гарне шампанське чи просекко — це традиційно. Але ось пригостити друзів і близьких чудовими новорічними коктейлями — вдала ідея.
Хочете завершити рік стильно і зі смаком? Безумовно, гарне шампанське або просеко ніхто не скасовує — це традиційно. Але ось пригостити ваших друзів і близьких чудовими новорічними коктейлями було б непогано. Побалувати себе можна як алкогольними напоями, так і спокійними, майже дитячими, щоб відзначити новорічну ніч без надмірностей. Пропонуємо вам рецепти знаменитого журналу Marie Claire і підіймаємо тост за все хороше, що має до нас прийти у 2024 році.
Sunset Spritz
Свіжий, легкий і пікантний коктейль із тропічними ароматами для сонячного аперитиву. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 50 мл MARTINI® Floreale без алкоголю;
- 25 мл ананасового соку;
- 10 мл свіжовичавленого лимонного соку;
- дрібка солі;
- преміум тонік.
Прикрасьте келих льодом. Додайте безалкогольний MARTINI® Floreale, ананасовий сік, лимонний сік і тонік преміум-класу.
Акуратно перемішайте. Прикрасьте свіжою м'ятою, лимоном і лаймом. Додайте дрібку солі. Насолоджуйтеся!
Щоб урізноманітнити задоволення, можна використовувати безалкогольний Vivace Vivace з MARTINI® Vibrante.
Вогняне шампанське
Цей шикарний і гламурний рецепт коктейлю ідеально підійде для романтичної зустрічі. В його основі лежить домашній імбирний сироп, який додасть бадьорості та дуже ароматні жувальні нотки лічі. Час приготування — 10 хвилин + 2 години на охолодження.
Інгредієнти на 8-12 осіб:
- 2 пляшки охолодженого шампанського брют;
- 80 г цукрової пудри;
- 8-12 лічі;
- 1 см свіжого імбиру.
Очистіть і натріть імбир. Покладіть його з цукром у невелику каструлю. Додайте 15 мл води, доведіть до сильного вогню і варіть до консистенції густого сиропу, не даючи йому забарвитися (близько 5 хвилин). Дати повністю охолонути і профільтрувати.
Очистіть лічі та дайте охолонути. При подачі на дно кожної склянки-тюльпана покладіть по лічі. Зверху полийте 1 сантиметром імбирного сиропу і залийте добре охолодженим шампанським. Подавайте негайно.
Маргарита з червоним апельсином
Елегантний, оригінальний і барвистий, цей знаменитий мексиканський коктейль матиме чудовий вигляд як аперитив на вашій новорічній вечірці. Текіла, куантро, сік червоного апельсина, лайм, сироп із тростинного цукру і колотий лід створюють свіжий, насичений вітамінами і пікантний результат. Час приготування — 10 хвилин.
Інгредієнти на 4 особи:
- 32 мл текіли;
- 16 мл лікеру куантро;
- 2 червоних апельсини;
- 2 лайми;
- 8 мл сиропу з тростинного цукру;
- колотий лід для подачі;
- сіль для подачі.
Вимийте та обсушіть апельсини. Наріжте 4 тонких скибочки з чвертю для прикраси. Решту вичавіть. Також вичавіть лимони.
У великому глечику змішайте соки з куантро і текілою. Додайте сироп і добре перемішайте.
Насипте на тарілку невелику купку солі. Змочіть зовнішній край 4 келихів для мартіні часточкою апельсина, потім занурте краї в сіль, щоб вони злегка покрилися.
Заповніть їх попередньою сумішшю, а потім зверху посипте колотим льодом. Прикрасьте кожну склянку часточкою апельсина і подавайте.
Гіркий зимовий коктейль
Це простий і водночас незвичний коктейль, чиї нотки ялиці та каштана занурять вас в атмосферу свята з першого ковтка. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 3 мл Bitter Fleur de Bière® Frisson d'Hiver;
- 25 мл бурштинового пива або темного елевого (стаута);
- 1 лимон;
- кілька листків м'яти.
Натріть краї склянки листям м'яти. Помістіть 3 мл Amer Fleur de Bière® Frisson d'Hiver у пивний келих. Потім додайте туди 25 мл пива.
Розріжте лимон на четвертинки. Помістіть 1 часточку лимона на край склянки. Додайте м'яту в мус. Киньте лимон у склянку для більшої свіжості.
Малиновий суп із шампанським
Цей коктейль із цікавою назвою особливо популярний на вечірках завдяки святковості та вишуканості. Час приготування — 10 хвилин.
Інгредієнти на 12 осіб:
- 120 мл шампанського;
- 250 г свіжої або замороженої малини;
- 20 мл лікерів куантро або Гран-Марньє;
- 30 мл лимонного соку;
- 20 мл тростинного сиропу.
Заздалегідь змішайте в красивій салатниці сік цитрусових, тростинний сироп, куантро і малину. Накрийте кришкою і залиште настоюватися на 12 годин у холодильнику. Поставте шампанське в холодильник на ніч.
Коли будете готові до подачі, додайте в салатник шампанське, перемішайте і відразу ж подавайте.
Шампанське можна замінити недорогим ігристим вином, наприклад Crémant d'Alsace.
Коктейль "Чам-Чам"
Спробуйте цей елегантний коктейль, зроблений на основі шампанського брют і малинового лікеру, а потім доповнений кулькою малинового сорбету. Якщо немає малини, її можна замінити полуницею. Час приготування — 3 хвилини.
Інгредієнти на 1 людину:
- 9 мл шампанського;
- 2 мл малинового лікеру типу шамбор;
- 1 ложка малинового сорбету;
- 1 свіжа малина;
- 1 зубочистка.
У келих налийте малиновий лікер і залийте шампанським брют. Помістіть малиновий сорбет у склянку. Наколіть малину зубочисткою і прикрасьте нею склянку. Подавайте негайно.
Шампансько-гранатовий коктейль
Досить простий рецепт, що дає змогу в останню хвилину приготувати оригінальний коктейль із шампанським. Час приготування — 3 хвилини.
Інгредієнти на 6 осіб:
- 25 мл гранатового соку;
- 1 пляшка шампанського;
- 1 гранат за бажанням.
Вийміть із граната зерна і вичавіть із них сік. Налийте по 1/3 гранатового соку в келихи. Додайте шампанського. Можна посипати коктейлі кількома зернами граната й відразу подавайте їх.
Коктейлі можна зробити з іншими соками — чорносмородиновим або малиновим. У такому разі обирайте сік, що містить тільки фрукти.
Коктейль "Міс Лінкольн"
Солодкий і пікантний, цей безалкогольний коктейль потішить смаки багатьох. І хоча цей коктейль гарний для літніх вечірок, він стане улюбленим і для новорічних. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 1 мл рожевого сиропу;
- 2 мл сиропу бузини;
- 4,5 мл лимонаду;
- 4,5 мл газованої води.
Налийте сироп троянди та сироп квіток бузини у великий бокал на ніжці. Додайте лимонад і газовану воду. Прикрасьте кількома кубиками льоду. І насолоджуйтеся!
Для ще більшої свіжості посипте кількома скибочками грейпфрута.
Коктейль Spritz
Цей італійський коктейль продовжує завойовувати шанувальників, тож будьте певні — він завоює і ваших гостей. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 3 мл просекко;
- 2 мл апероля;
- 1 об'єм газованої води;
- шматочок апельсина — за бажанням.
У великий шар-келих налийте просекко, потім додайте апероль. Завершіть усе газованою водою. Можна додати кубики льоду і прикрасити часточкою апельсина.
Якщо у вас часом немає просекко, можна використовувати креман-брют.
Коктейль "Снігова куля"
Аромати свята поєдналися в цьому різдвяному коктейлі з горілки, мексиканського кавового лікеру, збитих вершків і кориці. Смачний і теплий рецепт від Schweppes, що ідеально підходить для підсмажування на теплому вогні. Час приготування — 2 хвилини.
Інгредієнти на 1 людину:
- 5 мл горілки;
- 1 мл кавового лікеру калуа;
- збиті вершки;
- молочна піна;
- 1 паличка кориці.
Цей коктейль готується за допомогою шейкера. Додайте всі інгредієнти, а саме горілку, лікер калуа та збиті вершки.
Струсіть суміш протягом кількох секунд, потім перелийте в келих для мартіні поверх шару колотого льоду. Додайте хмару молочної піни та прикрасьте паличкою кориці. Цей коктейль також можна подавати з десертом і різдвяним печивом.
Коктейль "Людина в червоному"
Барвиста, свіжа і смачна — у цьому напої є все, що потрібно, аби насолодитися довгим новорічним вечором. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 3 мл журавлинного соку;
- 50 мл соку маракуї;
- 1 мл соусу з червоних фруктів;
- 2 мл малинового сиропу.
Налийте соус із червоних фруктів і малиновий сироп у склянку. Додайте журавлинний сік і сік маракуї, потім перемішайте.
Додайте кубики льоду і знову перемішайте. Для прикраси додайте трохи червоних фруктів, наприклад малини або ожини.
Коктейль "Ле Гранд Май Тай"
Усі смаки лікеру Гран Марньє розкриваються тут, у цьому унікальному коктейлі. Складається з лікеру, приготованого з коньяку і гірких апельсинів, рому, ячмінного сиропу і лимонного соку, — Le Grand Maï Tai, що таїтянською означає "не з цього світу". Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- 30 мл лікеру Гран Марньє або шампанського Кордон Руж;
- 60 мл рому Appleton Estate;
- 15 мл сиропу оргеата;
- 15 мл свіжовичавленого лимонного соку;
- скибочка лимона, м'ята і лист ананаса для прикраси.
Змішайте лікер Grand Marnier, шампанське Cordon Rouge, ром Appleton Estate, ячмінний сироп і сік одного свіжого лимона в шейкері та збовтайте з льодом.
Процідіть і перелийте в келих. Прикрасьте.
Коктейль "Царська нарізка"
Цей коктейль, створений знаменитим барменом Shangri-La Крістофом Леже з апельсинової горілки, трав'яного лікеру і шампанського, дуже оригінальний і смачний. Час приготування — 3 хвилини.
Інгредієнти на 1 людину:
- 1,5 мл горілки зі смаком апельсина;
- 1,5 мл Dantziger Golwasser (лікер із коренів і трав);
- 12 мл шампанського;
- 1 тонка смужка апельсинової цедри.
У келих для шампанського налийте горілку зі смаком апельсина і Dantziger Goldwasser. Доповніть шампанським, прикрасьте тонкою смужкою апельсинової цедри й одразу ж насолоджуйтеся.
Ігристий сидр із гранатовою сангрією
Типовий іспанський коктейль — синонімом свята та веселощів. Свіжий і такий, що втамовує спрагу, він особливо цінується влітку як аперитив. Однак для новорічної вечірки — саме те! До речі, базовий рецепт можна нескінченно адаптувати. Спробуйте не тільки сидр і каву (ігристе вино з Каталонії, для якого використовують сорти винограду Макабеу, Парельяда, Шарелло, а інколи й Шардоне та Мальвуазі), а й ігристе вино, коньяк, яблуко та зерна граната! Час приготування — 20 хвилин.
Інгредієнти на 8 осіб:
- 3 яблука, нарізаних скибочками;
- 1 склянка коньяку;
- 3 склянки сидру;
- 3/4 пляшки ігристого вина;
- 100 г зерен граната.
Висипте яблука на дно глечика або салатника. Влийте коньяк, сидр та ігристе. Змішайте все. Додайте зерна граната, поставте в холодильник на кілька годин, потім подавайте з кубиками льоду.
Коктейль Crémant
Цей коктейль грає на контрастах, поєднуючи солодкість ванілі та гіркоту грейпфрута, характер горілки та вишуканість Crémant de Die. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 1 людину:
- ½ стручка ванілі;
- 20 мл свіжовичавленого грейпфрутового соку;
- 15 мл свіжовичавленого лимонного соку;
- 30 мл горілки;
- 20 мл Triple Sec;
- 45 мл Crémant de Die.
Розріжте стручок ванілі навпіл, а потім розріжте його вздовж. Видаліть м'якоть, додайте до неї сік грейпфрута, сік лимона, горілку і лікер Triple Sec.
Додайте кубики льоду й енергійно перемішайте. Перелийте вміст у склянку, профільтрувавши через ситечко, потім додайте Crémant de Die Jaillance.
Злегка перемішайте, щоб вирівняти смак. Подавайте коктейль із часточкою грейпфрута і другою половиною стручка ванілі.
Раніше Фокус писав, які три найкращі коктейлі з шампанським варто включити в барну карту для новорічної вечірки 2024. Підготуйтеся до зустрічі Нового року з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.