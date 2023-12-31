31 грудня 2023 року: преподобної Меланії та Щедрий вечір — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати гроші. Серед головних прикмет цього дня — ясне небо до гарного врожаю.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Меланії. Це заможна римлянка, яка жила у V столітті. У 14 років дівчину насильно видали заміж за язичника Апініана. Меланія благала його жити в непорочності, але він наполіг на виконанні шлюбних обітниць. Зрештою, коли обидві дитини пари померли в дитинстві, Апініан розкаявся, прийняв християнство і пара прожила життя в цнотливості. Разом зі своїм чоловіком вона присвятила життя служінню Богу. За молитвами Меланії відбувалося багато чудес. Жінки зверталися до неї під час важких пологів. Зараз її мощі перебувають у Римі.

У традиціях щедрування в Україні серед маскарадних персонажів є Меланка, або Маланка — це юнак, переодягнений дівчиною.

Що не можна робити 13 січня:

позичати гроші;

сваритися і злитися;

братися за щось нове;

рахувати дрібні монети.

Народні прикмети та повір'я:

якщо небо ясне і зоряне, то буде гарний урожай;

теплий день — до дощового літа;

хуртовина напередодні дня віщує врожай горіхів;

якщо на деревах ожеледь, то зіпсують овочі та плоди.

День ангела святкують:

Меланія, Петро, Мартініана, Мартіна і Теофіл.

Народилися в цей день:

1892 рік — український поет, основоположник українського футуризму Михайло Семенко;

1977 рік — PSY, південнокорейський співак, виконавець хіта "Gangnam Style".

Також цього дня:

1869 рік — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1899 рік — початок ефемеридного часу (року);

1989 рік — у Києві відкривають першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська".