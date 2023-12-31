Близнюкам — неймовірне везіння, Рибам — негаразди. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2024 рік Зеленого Дракона

Зелений Дракон, який буде покровителем 2024 року, принесе безліч цікавих подій у життя багатьох знаків Зодіаку. Розповідаємо, який прогноз астрологи дають на майбутній рік.

Астролог Влад Росс розповів, що рік Зеленого Дракона принесе кожному знаку Зодіаку.

Овен

Для Овнів 2024 рік стане успішним у фінансовому плані. Навесні у вас відкриються чудові можливості для додаткового заробітку, оскільки Юпітер буде все ще перебувати у вашому домі фінансів. Ви відчуєте прилив сил і енергії. Також позитивні аспекти стосуються взаємин з оточуючими, особливо з родичами і друзями. У першу половину року потрібно бути особливо уважними до свого самопочуття.

Телець

Для Тельця 2024 рік пройде під знаком особистісного зростання. У першій половині року захочеться прокачати свій професіоналізм. Ви будете рішучі й відповідальні у всіх своїх справах. Для вас 2024 рік — чудова нагода збагатитися і просунутися кар'єрними сходами. Літо — найсприятливіший час для сімейних і домашніх справ.

Близнюки

Найщасливіший знак у 2024 році. Вам буде щастити як ніколи. Особливо з травня місяця. Рік буде динамічним і різнобічним. У першій половині року успішно завершуватимуться важливі справи та проєкти. Відкриття бізнесу краще відкласти на другу половину року. Літо подарує прилив енергії. Другу половину року краще присвятити реалізації довгострокових проєктів і присвятити час своєму здоров'ю.

Рак

Для Раків 2024 рік буде періодом відповідального вибору. Це буде непросто, але вирішиться багато чого. Можуть бути знайомства з однодумцями. Вдалий рік для кар'єрного просування. На початку року не варто подорожувати і займатися великими покупками. Літо обіцяє підвищення заробітку. Друга половина року вдала для саморозвитку.

Лев

Для Левів 2024 рік буде супер насиченим. У січні можуть бути складнощі з фінансами, будьте обережні. Зате транзит Венери на початку лютого принесе позитивні події у стосунках із близькими. Квітень сприятливий для подорожей. Літо принесе можливості для кар'єрного зростання. Кінець року вдалий для знайомств і партнерства.

Діва

Для вас 2024 рік буде не найпростішим, але він загартує вас. Друга половина року буде найскладнішою. Зате на початку року буде вдалий період для подорожей і зміни роботи. Також у 2024 році можливі плітки та наклеп у ваш бік, але не варто звертати на це увагу. Краще не ризикувати з фінансами.

Терези

Для Терезів 2024 рік буде щасливим і успішним. Особливо у сфері спілкування, стосунків із близькими і партнером, особливо в другій половині року. На початку року вам пощастить у фінансовому плані, у співпраці та вигідних знайомствах. Друга половина буде вдалою для переїзду. Приділіть увагу своєму здоров'ю, краще відразу звертатися до лікаря, якщо з'явиться найменша потреба.

Скорпіон

Для Скорпіонів 2024 рік буде не найлегшим. Початок року буде сприятливішим, а ось друга половина — не дуже вас порадує, може бути нелегко. Весна принесе удачу в особистому житті. А труднощі можуть стосуватися фінансів, а також появи у вашому житті недоброзичливців. Найскладнішим буде період із серпня по вересень 2024 року.

Стрілець

Для Стрільців 2024 рік буде роком плідної роботи. Початок року обіцяє приплив енергії та натхнення, вдало завершуватиметься все, за що ви візьметеся. Навесні ваш заробіток зросте. У другій половині року краще зберігати стабільність і спокій, але є шанс зустріти довгоочікуване кохання.

Козеріг

Для Козерога 2024 рік обіцяє розкриття творчого потенціалу або поповнення в родині. Особливо вдалою буде перша половина року. Не забувайте про відпочинок. Присвячуйте більше часу собі, своєму відпочинку і рідним. Влітку можуть піти з вашого життя деякі друзі. Будьте уважні за кермом.

Водолій

Для Водолія 2024 рік буде дуже вдалим! Ви можете зустріти своє кохання, також вам щаститиме в лотереях і конкурсах. Весна буде сприятливою для спілкування з близькими. У другій половині року можна сміливо наважуватися на зачаття дитини. Також вдалим рік буде у фінансовому плані. З липня по жовтень приділіть більше часу сім'ї.

Риби

Для Риб цей рік принесе багато складнощів. Особливо непросто буде після червня. Але у вас вистачить сил чинити опір усім негараздам. Перша половина року принесе шанс вибудувати вдалі стосунки з партнерами. Будьте уважні до свого здоров'я, не перевтомлюйтеся й уникайте стресу. З травня по червень — найвдаліший період у році для вас.

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