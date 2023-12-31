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Новий 2024 рік: головні прикмети в новорічну ніч
У новорічну ніч існує безліч прикмет і повір'їв, які пов'язані з пророкуванням майбутнього, приверненням удачі та уникненням біди.
Головні прикмети в новорічну ніч:
- характер першого гостя, що з'явився в будинку після опівночі, визначить тенденцію наступного року;
- якщо дівчина, нарізаючи салати, випадково поріжеться, наступного року обов'язково вийде заміж;
- якщо першим засівати вранці прийде хлопчик, удача буде слідувати за вами весь наступний рік;
- підмітати підлогу до світанку не можна, адже можна вимести всю позитивну енергію;
- рік буде благополучним, якщо його зустрічати в новому одязі;
- якщо в новорічну ніч ви випадково побачили дзеркальний час (наприклад 02:02), то це до великої удачі на весь рік;
- відчинені хоча б на хвилинку двері та вікна в новорічну ніч символізують привітання удачі та нових можливостей.
Також Фокус писав про прикмети і традиції 31 грудня