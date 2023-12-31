Новий 2024 рік: головні прикмети в новорічну ніч

У новорічну ніч існує безліч прикмет і повір'їв, які пов'язані з пророкуванням майбутнього, приверненням удачі та уникненням біди.

Головні прикмети в новорічну ніч:

характер першого гостя, що з'явився в будинку після опівночі, визначить тенденцію наступного року;

якщо дівчина, нарізаючи салати, випадково поріжеться, наступного року обов'язково вийде заміж;

якщо першим засівати вранці прийде хлопчик, удача буде слідувати за вами весь наступний рік;

підмітати підлогу до світанку не можна, адже можна вимести всю позитивну енергію;

рік буде благополучним, якщо його зустрічати в новому одязі;

якщо в новорічну ніч ви випадково побачили дзеркальний час (наприклад 02:02), то це до великої удачі на весь рік;

відчинені хоча б на хвилинку двері та вікна в новорічну ніч символізують привітання удачі та нових можливостей.

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