Дракон на мінімалках: американець завів удома незвичайного улюбленця (відео)

Останнім часом ігуан все частіше заводять як домашніх тварин. Однак ці ящірки не такі прості в догляді, як кішки і собаки, і вимагають створення певних умов.

Величезна ігуана, на ім'я Ракета — домашній улюбленець хлопця Лі з Х'юстона, штат Техас. Завдяки соцмережам, а у Ракети є акаунти в Instagram, YouTube, Facebook, про цю пару дізналися сотні тисяч користувачів у всьому світі. Ба більше, деякі з відео, які власник ігуани публікує в соцмережах, стали вірусними, пише Laughing Squid.

За словами Лі, Ракета поводиться то як кішка, то як собака. Він відданий своєму господареві і буквально всюди слідує за ним по п'ятах.

"Він стрибне на мене, поки я тренуюся, а якщо я розслабляюся перед телевізором, він просто знайде дорогу. У нього чудовий апетит. Він встає на стіл, куди я кладу продукти, і каже: "Це все моє"", — розповідає власник.

Ящірка дуже любить гуляти на повідку і проводити час з іншим вихованцем свого господаря — собакою на прізвисько Коко. Коли Лі гуляє з Ракетою по окрузі або ходить у магазин, то їх упізнають і вітаються, а ті, хто бачить уперше, дивуються і з цікавістю розглядають.

Лі вигулює Ракету на повідку

Однак навіть коли залишається сам, Ракета не сумує. Лі стверджує, що він буквально одержимий порожніми мішками, а ще дуже любить зображення вовка на пакеті з собачим кормом.

Ракета дуже небайдужий до порожніх пакетів

Упаковка корму з мордою вовка — особлива любов Ракети

Та й узагалі, стверджує техасець, ігуана дуже і дуже любить поїсти. Вона може перевернути з ніг на голову продукти в холодильнику в пошуках своїх найулюбленіших ласощів — бананів.

Ракета без розуму від бананів

Чоловік зізнається, що догляд за ігуаною — не така проста справа, як може здатися.

У Ракети є власний облаштований куточок, де вона ночує, проте весь час, що не спить, ящірка проводить поруч зі своєю людиною. При цьому Лі зазначає, що вони з ящіркою "створені одне для одного".

Тераріум Ракети

"Я намагаюся бути всім, що ігуана шукає в господарі. Ми обидва любимо музику. Ми погойдуємося в ритмі, в такт. Це одна з речей, з якою ми найбільше пов'язані. Це стосунки, створені на небесах. Я сподіваюся, що в нас буде ще багато чудових моментів, подібних до цих", — каже він.

Свої будні в компанії ящірки Лі старанно документує, показуючи найцікавіші та найвеселіші моменти.

Цікаві факти про ігуан

Ігуана — це велика рослиноїдна ящірка родини ігуанових, що веде денний деревний спосіб життя. Мешкає в Центральній і Південній Америці. Довжина тіла від носа до кінчика хвоста у дорослих особин зазвичай не перевищує 1,5 метра. Завдяки яскравому забарвленню, спокійній вдачі та лагідності, звичайних ігуан часто розводять і утримують у приміщеннях як домашніх тварин.

У світі налічується 35 різних видів ігуан. Кожен з них адаптується під своє середовище проживання, наприклад у мешканців дерев тіло трохи стиснуте з боків, щоб було зручніше лазити по гілках. Також у рептилій змінюється забарвлення, що робить особин максимально непримітними. Найпоширенішими у світі вважаються зелені ігуани.

У ігуан є так зване "третє око" — особливий світлочутливий орган, що допомагає їм орієнтуватися в зміні дня і ночі.

Ігуани здатні впізнавати своїх родичів.

Вважається, що ігуани дуже інтелектуальні представники світу рептилій. Наприклад, каналофи, що мешкають на Галапагосі, харчуються переважно кактусами. Однак жодна з них не потягне до рота цю рослину, поки повністю не очистить від колючок. Для цього вони відламують шматочок і катають по землі, поки не доб'ються результату.

Останнім часом рептилій стало модно заводити як домашніх тварин. Однак перш ніж зважитися на утримання такого вихованця, потрібно все ретельно зважити. Адже за своєю природою ігуани є довгожителями — відомі випадки, коли рептилії доживали до 30 років.

Ці рептилії вміють чхати.

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