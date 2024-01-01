1 січня 2024 року: Новий рік, Василя Великого та Обрізання Господнє — що сьогодні не можна робити
У День святого Василя не можна відмовляти в допомозі. Серед головних прикмет цього дня — снігопад до теплого літа.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає день святителя Василія Великого та Обрізання Господнє. У ніч на 1 січня святкують також Новий рік. У перший день нового року чоловіки та юнаки ходили по домівках і посівали. Вони співали спеціальних пісень і розкидали зерно, бажаючи господарям багатого врожаю і благополуччя.
У свято заведено збиратися сім'єю за столом, просити вибачення одне в одного і загадувати бажання.
Що не можна робити 1 січня:
- брати в борг гроші — весь рік будеш у боргах;
- лаятися і злословити — адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш;
- ожеледь на дорогах — до врожаю;
- молодий місяць — до повноводдя навесні;
- якщо вранці почався сніг, то зима буде сніжною, а весна — пізньою;
- снігопад — до теплого літа;
- цього дня цього дня очікується дощ;
- зоряна ніч — до багатого врожаю ягід;
- щоб фруктові дерева добре плодоносили, вранці з них сніг струшували;
- хуртовина і заметіль — до гарного врожаю горіхів.
Народні прикмети та повір'я:
- ожеледиця — до щедрого врожаю;
- яскраві зірки вночі — будуть сильні морози;
- рясний сніг на Василя — влітку буде спека, відлига вказує на прохолодне літо;
- вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу — дощовим, зі сходу — посушливим, а з півдня — теплим.
День ангела святкують:
Олександр, Опанас, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Веремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Федосій, Федот, Фульгент, Яків, Емілія
Народилися в цей день:
1909 рік — Степан Бандера, український політичний діяч, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках;
1919 рік — Джером Девід Селінджер, американський письменник.
А також у цей день:
1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;
1995 рік — починає роботу Світова організація торгівлі.