1 січня 2024 року: Новий рік, Василя Великого та Обрізання Господнє — що сьогодні не можна робити

У День святого Василя не можна відмовляти в допомозі. Серед головних прикмет цього дня — снігопад до теплого літа.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає день святителя Василія Великого та Обрізання Господнє. У ніч на 1 січня святкують також Новий рік. У перший день нового року чоловіки та юнаки ходили по домівках і посівали. Вони співали спеціальних пісень і розкидали зерно, бажаючи господарям багатого врожаю і благополуччя.

У свято заведено збиратися сім'єю за столом, просити вибачення одне в одного і загадувати бажання.

Що не можна робити 1 січня:

брати в борг гроші — весь рік будеш у боргах;

лаятися і злословити — адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш;

ожеледь на дорогах — до врожаю;

молодий місяць — до повноводдя навесні;

якщо вранці почався сніг, то зима буде сніжною, а весна — пізньою;

снігопад — до теплого літа;

цього дня цього дня очікується дощ;

зоряна ніч — до багатого врожаю ягід;

щоб фруктові дерева добре плодоносили, вранці з них сніг струшували;

хуртовина і заметіль — до гарного врожаю горіхів.

Народні прикмети та повір'я:

ожеледиця — до щедрого врожаю;

яскраві зірки вночі — будуть сильні морози;

рясний сніг на Василя — влітку буде спека, відлига вказує на прохолодне літо;

вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу — дощовим, зі сходу — посушливим, а з півдня — теплим.

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Веремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Федосій, Федот, Фульгент, Яків, Емілія

Народилися в цей день:

1909 рік — Степан Бандера, український політичний діяч, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках;

1919 рік — Джером Девід Селінджер, американський письменник.

А також у цей день:

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;

1995 рік — починає роботу Світова організація торгівлі.