Голландський тренд "нічого не робити": він допоможе впоратися з вигоранням у 2024 році

На думку експертів, ніксен — це найкраще, що ми можемо зробити для свого життя в довгостроковій перспективі.

Постійно працюючи і прагнучи піднятися швидше кар'єрними сходами, ми часом виявляємо, що повністю "вигоріли" — емоційно почуваємося спустошеними і не хочемо нічого робити. Як впоратися з цією проблемою, розповіли в журналі Newsweek.

Експерти видання повідомили, що бездіяльність може бути "найпродуктивнішою" і це "найкраще, що ми можемо зробити для свого життя в довгостроковій перспективі". Такий спосіб життя, тобто бездіяльність, має навіть свою назву — ніксен.

Що таке ніксен і як це почалося

Цей термін запозичений з голландської мови, де "нікс" означає "нічого", розповіла Newsweek сертифікований гіпнотерапевт Ліннетт Прайс. Вона чесно зізналася, що ніксен — одна з її улюблених навичок з подолання труднощів.

"Це охоплює моменти безцільної бездіяльності або перерву від постійної метушні життя", — зауважила Прайс, засновник і генеральний директор MoodWellth, компанії, що займається цифровим психічним здоров'ям.

Ніксен можна простежити до голландської культури, де підкреслюється важливість збалансованого способу життя, аби "омолодитися і переорієнтуватися", підтвердила важливість цієї концепції Жанна Ненгл, експертка з добробуту і життєва тренерка.

"У світі, де зайнятість часто звеличують, ніксен пропонує освіжаючу контраргументацію", — зауважила вона.

Що передбачає практика ніксену

Ніксен — це навмисні, неструктуровані перерви для розслаблення без конкретної мети, з ідеєю в тому, щоб "дозволити своєму розуму вільно блукати", розповів Newsweek Бодух, головний медичний директор PsychPlus.

Практика ніксену дуже індивідуальна. Для декого це може означати дивитися у вікно, сидіти в парку або просто стояти на місці. Для інших це може включати в себе такі заняття, як мріяння, прогулянки на природі, спостереження за людьми або спостереження за сходом або заходом сонця. Головне — бути присутнім без конкретної мети або порядку денного.

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"Відмова від необхідності продуктивності або досягнень у такі моменти має основоположне значення для розуміння суті ніксену", — уточнила Прайс.

Які переваги практики ніксену

Ніксен є м'яким нагадуванням про те, що іноді байдикування — це найпродуктивніше, що ми можемо зробити. І взагалі, виявляється, що байдикування може бути одним із найкращих вчинків, які ми можемо зробити для свого розуму і тіла, як уже наголошували експерти, у довгостроковій перспективі.

Зменшує стрес і занепокоєння

Коли ми навмисно відмовляємося від прагнення постійно "робити" і "досягати", ми дозволяємо собі по-справжньому розслабитися і відновити сили.

"Це запускає реакцію розслаблення організму, що призводить до зниження рівня кортизолу (гормону стресу), допомагає відновити нашу енергію і стійкість, а також сприяє відчуттю спокою й умиротворення", — пояснила Марісса Алерт, клінічний психолог із Бостоона.

Крім того, ніксен — це чудовий приклад поведінкового впливу, який є одним із найефективніших способів усунення та зменшення тривоги, що може призвести до перевтоми та вигорання.

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Оптимізує здоров'я мозку

За словами Прайс, участь у ніксені може також поліпшити "навички розв'язання проблем і загальну когнітивну гнучкість".

"Практика ніксену може допомогти підтримувати оптимальне здоров'я мозку, сприяючи пластичності нейронів і запобігаючи розумовій втомі", — сказав Прайс.

За даними Національної медичної бібліотеки США, нейронна або мозкова пластичність — це "здатність нервової системи змінювати свою активність у відповідь на внутрішні або зовнішні подразники".

Підвищує креативність та інноваційний потенціал

Алерт зазначила, що коли ми звільняємося від тиску продуктивності, байдикування дозволяє розуму вільно блукати.

"Цей стан несфокусованого усвідомлення сприяє творчості, оскільки він дає змогу підсвідомості опрацьовувати інформацію та генерувати нові ідеї, не почуваючись обмеженим тим, що видається логічним або практичним. Цей вільний потік думок може призвести до несподіваних осяянь і рішень, стимулюючи наші інноваційні здібності та потенціал", — наголосила вона.

Бодух додав, що практика ніксену може дати змогу вашому розуму перезавантажитися і сприяти "кращій концентрації під час повернення до завдань".

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