Як і чим чистити лінолеум: практичні поради, які допоможуть зберегти покриття надовго

Правильний догляд за лінолеумом допоможе довше зберегти його зовнішній вигляд і збільшить термін експлуатації. Перш ніж приступати до видалення на ньому плям і забруднень, варто пам'ятати кілька простих правил, щоб не пошкодити покриття.

Лінолеум як покриття для підлоги — доступна альтернатива плитці, паркету й ламінату. Його роблять із полімерів, а продається він у вигляді рулонів. Завдяки високій стійкості до зношування, доступній ціні та багатій палітрі відтінків і малюнків із різними імітаціями натуральних матеріалів лінолеум активно використовують споживачі в приватних і комерційних приміщеннях. Однак, як будь-яке інше покриття, він потребує певного догляду, завдяки якому прослужить довше та не втратить свій вигляд. Як доглядати за лінолеумом, чим його мити і як не пошкодити, розповів ресурс "Веселый дом".

Які речовини небезпечні для лінолеуму

Серед того, що здатне істотно пошкодити покриття, — рідини з лугом (сильні мийні речовини, аміак, домашні мийні вироби побутової техніки), розчинники (ацетон, розбавлений розчинний бензин, мастика або ацетат), абразивні матеріали, металеві щітки, грубі губки, кислоти. Кожна з перерахованих позицій може викликати деформацію лінолеуму, пропалювання, подряпини, пошкодження цілісності верхнього шару, зміну кольору.

Перед тим, як використовувати якісь речовини для чищення лінолеуму, варто спочатку протестувати їх на шматку лінолеуму, що залишився після ремонту. Якщо такого немає, підійде невидима ділянка покриття (за шафою, в кутку за речами тощо).

Для чищення лінолеуму використовуйте м'яку губку Фото: Freepik

Чим почистити лінолеум

Найкращий засіб — це універсальний очищувач лінолеуму, який можна купити в магазині або супермаркеті. Не менш безпечний і ефективний, але дешевший спосіб — оцтовий розчин. Оцет чудово очистить лінолеум, не пошкодивши його. Для цього змішайте його з водою один до одного або навіть додайте більше, ніж води, залежно від того, наскільки брудний лінолеум. Протріть покриття м'якою губкою, після чого змийте поверхню водою та протріть до сухості. Оцет здатний видаляти бруд, жир і залишки мийних засобів, які найчастіше є на кухонній підлозі.

Тепла вода з мийним засобом — ще один ефективний спосіб очистити брудний лінолеум.

Якщо на лінолеумі є стійкі плями або залишки бруду, можна спробувати застосувати білильний порошок для очищення. Розчиніть порошок у воді згідно з інструкціями на упаковці та нанесіть розчин на забруднену ділянку. Ретельно протріть губкою або м'якою щіткою, потім змийте поверхню чистою водою та протріть до сухості.

Серед інших способів очистити лінолеум — суміш соди або лимонного соку з водою.

Після використання будь-якого з перерахованих засобів змивайте лінолеум теплою водою та протирайте насухо.

Після використання будь-якого засобу змийте лінолеум чистою водою та протріть насухо Фото: Freepik

Як видалити плями з лінолеуму

Якщо на ньому плями від бруду й жиру, протріть їх губкою, змоченою в теплій воді з мийним засобом. Це може бути гель для миття посуду чи рідке мило. Плями потрібно ретельно протерти, поки вони не зникнуть, після чого змити все теплою водою та витерти насухо.

Плями від чорнила або фарби можна видалити за допомогою натуральних розчинників, наприклад, розчину мийної соди. Суміш води й соди нанесіть на пляму, потім залиште на кілька хвилин, щоб розчинник зміг розкласти фарбу або чорнило. За допомогою м'якої губки або тканини акуратно протріть пляму, поки вона не зникне. Змийте поверхню чистою водою та протріть до сухості.

Плями від кави або чаю легко прибрати сумішшю води й лимонного соку або розчину оцту, а плями від фруктів і соків легко видаляють за допомогою розчинів соди з водою або з оцту й води.

Фарбу або лак із лінолеуму можна видалити за допомогою невеликої кількості ацетону, нанесеного на м'яку губку. Пам'ятайте, що ацетон може розчинити покриття. Тому користуйтеся ним вкрай обережно, не наносьте надто багато і спочатку перевірте дію засобу на шматочку лінолеуму.

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