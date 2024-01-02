Лайт
2 січня 2024 року: святого Сильвестра — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще обмежити вживання м'яса, жирної риби та алкоголю. Серед прикмет цього дня — сильний мороз до швидкої відлиги.
Що сталося цього дня:
2 січня в церковному календарі — день пам'яті святого Сильвестра. З 314 по 335 рік він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.
Що не можна робити 2 січня:
- їсти жирну рибу і м'ясо;
- сваритися з близькими;
- вживати алкоголь;
- виносити сміття з хати;
- виконувати роботу по дому.
Народні прикмети та повір'я:
- сильний мороз — до швидкої відлиги;
- поривчастий вітер — скоро будуть хуртовини;
- хмарно до вечора — зміниться погода;
- півні співають — до потепління.
День ангела святкують:
Аммон, Василь, Єгор, Домн, Закхей, Зорсіс, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сидір, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопіст, Феоген, Феопіст, Уляна, Федотья.
А також у цей день:
2020 рік — Нідерланди офіційно відмовилися від вживання назви Голландія.