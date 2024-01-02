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2 січня 2024 року: святого Сильвестра — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні краще обмежити вживання м'яса, жирної риби та алкоголю. Серед прикмет цього дня — сильний мороз до швидкої відлиги.

Що сталося цього дня:

2 січня в церковному календарі — день пам'яті святого Сильвестра. З 314 по 335 рік він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.

Що не можна робити 2 січня:

  • їсти жирну рибу і м'ясо;
  • сваритися з близькими;
  • вживати алкоголь;
  • виносити сміття з хати;
  • виконувати роботу по дому.

Народні прикмети та повір'я:

  • сильний мороз — до швидкої відлиги;
  • поривчастий вітер — скоро будуть хуртовини;
  • хмарно до вечора — зміниться погода;
  • півні співають — до потепління.

День ангела святкують:

Аммон, Василь, Єгор, Домн, Закхей, Зорсіс, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сидір, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопіст, Феоген, Феопіст, Уляна, Федотья.

А також у цей день:

2020 рік — Нідерланди офіційно відмовилися від вживання назви Голландія.