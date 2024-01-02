2 січня 2024 року: святого Сильвестра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще обмежити вживання м'яса, жирної риби та алкоголю. Серед прикмет цього дня — сильний мороз до швидкої відлиги.

Що сталося цього дня:

2 січня в церковному календарі — день пам'яті святого Сильвестра. З 314 по 335 рік він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.

Що не можна робити 2 січня:

їсти жирну рибу і м'ясо;

сваритися з близькими;

вживати алкоголь;

виносити сміття з хати;

виконувати роботу по дому.

Народні прикмети та повір'я:

сильний мороз — до швидкої відлиги;

поривчастий вітер — скоро будуть хуртовини;

хмарно до вечора — зміниться погода;

півні співають — до потепління.

День ангела святкують:

Аммон, Василь, Єгор, Домн, Закхей, Зорсіс, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сидір, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопіст, Феоген, Феопіст, Уляна, Федотья.

А також у цей день:

2020 рік — Нідерланди офіційно відмовилися від вживання назви Голландія.