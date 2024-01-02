"Не можу повірити": жінка під час прибирання знайшла лотерейний квиток і виграла 100 тисяч євро

Представники лотереї повідомили, що на момент отримання квиток був в ідеальному стані. Попри кілька повідомлень, про виграші до цього Різдва ніхто не заявив.

Мешканка Німеччини, яка нещодавно натрапила на лотерейний білет дворічної давності, коли прибирала свій будинок до Різдва, була приголомшена, виявивши, що виграла 100 000 євро, повідомляє Spiegel.

Жінка з Магдебурга грала в лотерею "Супер 6" у лютому 2021 року. Вона поклала білет у шухляду столу і зовсім забула про нього.

Німкеня витратила близько 44 доларів, граючи в одні й ті самі шестизначні числа протягом чотирьох тижнів.

"Я не можу в це повірити. Це схоже на відкриття забутого скарбу", — сказала переможниця, заявивши, що тепер відпустка входить до її списку справ.

Представники лотереї повідомили, що на момент отримання квиток був в ідеальному стані. Попри кілька повідомлень, про виграш до цього Різдва ніхто не заявив.

"Це була єдина шестизначна сума виграшу, яка була відкрита в даний час протягом такого тривалого часу", — пояснив керуючий директор Lotto Стефан Еберт.

За даними компанії, у лотереї Lotto-Toto Sachsen-Anhalt все ще залишилося 660 000 євро, які очікують на своїх переможців за 2021 рік, найбільша непогашена сума становить 5 000 євро. За правилами лотереї в Саксонії-Ангальт, на отримання призу 2021 року можна претендувати до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що чоловік виграв у лотерею $500 тисяч у магазині, де раніше вже перемагав. Щасливчик раніше вже мав досвід перемог у швидких лотереях. Тому, зайшовши в магазин за холодним чаєм, він вирішив купити три квитки, один з яких приніс йому велику суму.