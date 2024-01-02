Філолог розповів, як правильно називати яйце "всмятку" (відео)

Популярні сніданки часто називають неправильно. Олександр Авраменко розкрив український варіант назви яйця "всмятку".

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно називати українською мовою "яйцо всмятку". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Як зазначив відомий педагог, "яйце всмятку" і "глазунья" — це суржик.

Готове варене яйце з рідким жовтком правильно називати "некрутим яйцем", а смажене яйце з рідким жовтком — "окатою яєчнею", адже жовток, не змішаний з білком, нагадує око.

Олександр Авраменко також звернув увагу, що саме "оката", а не "оковита", яєчня. Адже "оковита" — це міцна горілка високого ґатунку.

Отже:

яйцо всмятку — некруте яйце (або ж рідке);

глазунья — оката яєчня.

Зокрема, мовознавець наголосив, що можна говорити і "яєшня", і "яєчня", проте перший варіант більш застарілий.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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