Дієта при гастриті: 5 продуктів, від яких потрібно відмовитися

Після свят загострення хронічних хвороб явище доволі часте і гастрит посідає одне з перших місць. Важливо знати, які продукти потрібно прибрати з раціону, щоб якомога швидше зняти запалення та полегшити самопочуття.

Стан, спричинений загостренням гастриту, складно назвати приємним, проте хороша новина полягає в тому, що гастрит можна ефективно контролювати за допомогою правильної дієти, яка допоможе зняти запалення і поліпшити самопочуття. Про це пише Easy Steps.

Гастрит — це захворювання, за якого уражається слизова оболонка шлунка, спричиняючи запалення і подразнення. Це може бути спричинено різними чинниками, такими як стрес, вживання деяких ліків або інфекція бактерією Helicobacter pylori. Симптоми гастриту можуть бути різними: нудота, блювота, біль у животі, здуття живота і втрата апетиту. Хоча існує кілька варіантів лікування гастриту, управління цим захворюванням за допомогою дієти є одним із найефективніших способів зменшити прояв симптомів та прискорити одужання.

Причини гастриту

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Слизова оболонка шлунка захищає шлунок від шлункового соку, який допомагає травленню. Коли ця оболонка запалюється або пошкоджується з будь-якої причини, включно з бактеріальною інфекцією (H.pylori), тривалим застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), зловживанням алкоголем або іншими подразниками, може розвинутися гастрит.

Дієта відіграє важливу роль у лікуванні гастриту, зменшуючи запалення слизової оболонки шлунка і сприяючи загоєнню. Деякі продукти та напої можуть посилити симптоми, тоді як інші приносять полегшення. Мета полягає в тому, щоб виявити тригерні продукти і виключити з їхнього свого раціону на момент загострення.

Здорова дієта для людини з гастритом включає продукти з високим вмістом клітковини, наприклад, фрукти, овочі та цільнозернові продукти, а також нежирні джерела білка, як-от куряча грудка або рибне філе, які легші для шлунку, ніж червоне м'ясо та жири, які сповільнюють травлення, що призводить до підвищення рівня кислотності в кишечнику. Крім того, продукти, багаті пробіотиками, такі, як йогурт, допомагають відновити корисні бактерії, що сприяє здоров'ю травлення.

Харчуватися потрібно невеликими порціями, а також пити багато води, оскільки вона допомагає виводити токсини та сприяє загоєнню слизової. А ось перелік продуктів, яких слід уникати.

Гостра і кисла їжа

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За гастриту краще уникати гострої їжі, оскільки вона може подразнювати слизову шлунка та посилювати запалення. Сюди входять страви, в яких багато гострого перцю чилі або інших гострих приправ. Крім того, слід уникати кислих продуктів, таких як помідори, цитрусові та оцет.

Кислі продукти збільшують вироблення шлункової кислоти, що може погіршити стан слизової шлунка. Деякі види спецій, як-от імбир і куркума, дійсно можуть допомогти зменшити запалення слизової оболонки шлунка, але важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати ці спеції до свого раціону.

Алкоголь та кофеїн

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Алкогольні напої є відомими подразниками слизової шлунка, тому їх слід уникати, якщо у вас гастрит. Сюди входять пиво, вино та інші спиртні напої, такі як віскі або горілка, а також коктейлі, що містять алкоголь.

Кофеїн — ще одна речовина, від якої слід відмовитися або значно обмежити при гастриті. Кава та чай містять кофеїн, який стимулює секрецію шлункової кислоти, що призводить до посилення подразнення шлунка.

Смажена і жирна їжа

Смажені продукти, такі як картопля фрі, курячі крильця або смажена курка, як правило, дуже жирні, що ускладнює їхнє правильне перетравлення. Продукти з високим вмістом жирів також відомі як винуватці запалення в організмі, тому їх також слід обмежити, якщо ви боретеся із симптомами гастриту. Інші жирні продукти, як-от чизбургери або піца, містять багато насичених жирів, які можуть спричинити запалення в усьому організмі, включно з травною системою.

Найкраще замінити ці продукти більш пісними варіантами, такими як куряча грудка на грилі або риба, приготована без важких соусів. Уникаючи гострої та кислої їжі, алкогольних напоїв, вживання кофеїну та смажених продуктів, ви зможете зменшити подразнення та запалення слизової оболонки шлунка.

Нагадаємо, цитрусова дієта — це короткостроковий план схуднення, що передбачає вживання цитрусових, які сприяють спалюванню жиру, прискоренню обміну речовин і поліпшенню здоров'я. Ідеальне рішення після свят.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.