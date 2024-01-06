Заморозка, топінамбур і вовна: 8 ефективних способів очищення води без фільтра

Щоб убезпечити людський організм від шкідливих домішок, що містяться у воді, воду потрібно фільтрувати. Якщо у вас немає спеціального фільтра, можна використовувати перевірені народні способи.

Не секрет, що звичайна водопровідна вода в Україні найчастіше не придатна для пиття. З метою безпеки її хлорують, але це надає їй неприємного запаху і смаку, а також навряд чи може вважатися корисним для здоров'я. Як очистити воду з під крана, якщо фільтр зламався або його у вас немає, розповів сайт Food&Mood.

Кип'ятіння

Більшість мікроорганізмів, що живуть у воді, гинуть за високих температур. На цьому засновані процеси пастеризації та стерилізації. Але це енерговитратні способи, тому що для знезараження кип'ятити воду потрібно щонайменше 15 хвилин.

Ще один недолік кип'ятіння хлорованої води з-під крана — утворення хімічних сполук з хлором, які є канцерогенами. Крім того, солі важких металів, як і раніше, залишаються у воді, а їхня концентрація навіть збільшується за рахунок випаровування під час кип'ятіння.

Заморожування

Заморожуючи воду можна видалити з неї мінеральні домішки. Вода з солями важких металів замерзає довше, тому вода в пляшці розшаровується на чисту воду і "розсіл".

Ви можете очистити воду двома способами:

Заморозити воду не повністю, злити рідку частину з домішками, а лід, що залишився, розтопити — це буде чиста вода. Заморозити пляшку води повністю, розтопити приблизно половину, а центральну частину шматка льоду з домішками (ця частина має мутніший вигляд) викинути.

Засолювання

На 2 літри води береться столова ложка кухонної солі. Розчинивши сіль, треба дати воді постояти 15-20 хвилин, у результаті чого частково загинуть деякі види мікробів і осядуть солі важких металів.

Після цього верхні шари води (до 1,5 л) можна використовувати для приготування їжі.

Кремній

Кремній служить потужним активатором води і має бактерицидні властивості. Шматочок кремнію миють, кидають його у воду і настоюють 24 години. Після такого очищення вода придатна для пиття і приготування їжі. Якщо у вас немає кремнію, замість нього можна використовувати топінамбур. У бульбах цієї рослини міститься понад 8% кремнію, що дає змогу використовувати її для очищення води.

Срібло

Срібло, як відомо, має бактерицидні властивості, тому відмінно очищає воду. Для цього в ємність із водою на ніч потрібно опустити срібний предмет, наприклад, ложку. Через 10-12 годин іони срібла очистять воду і її можна буде безпечно пити.

Активоване вугілля

Активоване вугілля — це чудовий адсорбент. Його використовують при виробництві всіляких фільтрів для очищення:

води;

повітря;

алкоголю;

нафтопродуктів;

тютюнового диму

інших лікарських, хімічних і харчових продуктів.

Активоване вугілля усуває неприємні запахи та адсорбує різні шкідливі домішки у воді. Щоб очистити воду, потрібно розчинити кілька таблеток активованого вугілля у воді та через 12 годин процідити воду через ватно-марлевий фільтр.

Вовна

Це народний спосіб очищення води:

Один кінець натуральної вовняної нитки опустіть у банку з водою, а другий — у порожню ємність. Вода просочить нитку і почне капати в порожню банку. На вовняних волокнах осядуть домішки, які містяться у воді. Зробіть таку перегонку 2-3 рази, отриману воду використовуйте для пиття і готування.

Ягоди та листя

Воду можна очистити за допомогою ягід і листя деяких рослин. Найчастіше використовують глід і горобину. У трилітрову ємність із водою опустіть жменю ягід або 15 листочків. Вода очиститься вже через 2-3 години і її можна буде пити.

Нагадаємо, знайдено новий спосіб очищення води за допомогою "розумної іржі". Дослідники розробили новий ефективний метод вилучення естрогену з води — потрібен лише оксид заліза.

Раніше Фокус писав, що створено "живий матеріал", що полює за забруднювачами. Дослідники вважають, що спеціальний гідрогель зможе перетворити хімічні відходи текстильної промисловості на нешкідливі для живих організмів речовини.