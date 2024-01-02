Не лише рис: як врятувати телефон, що впав у сніг

Волога завжди негативно впливає на стан гаджету. Існує кілька простих правил, на які варто звернути увагу після падіння телефона в сніг.

Падіння телефона — завжди не найприємніший процес, а взимку, коли навколо мороз та сніг, врятувати гаджет буде в рази складніше, проте цілком можливо. Про це пише Ukr.Media.

Що робити, коли ваш телефон впав у сніг

У першу чергу гаджет потрібно терміново підняти, аби він не лежав у снігу довго, та обтрусити. Після цього смартфон варто вимкнути, "реанімувавши" його.

Важливо швидко обтрусити сніг, адже він може почати розтавати та стане розтікатися по всьому гаджету. Якщо це вже сталося, потрібно ватними паличками розчистити розʼєми.

Проте не можна використовувати металеві предмети для чищення телефона, оскільки це може зіпсувати його.

Лише після того, коли ви зрозуміли, що снігу на гаджеті не залишилося, можна пробувати вмикати пристрій, перевіривши його роботу. Разом з цим, не варто перший час ставити телефон на зарядку. А коли поставите, то краще зняти чохол, який допомогає перегрівати гаджет та погіршувати стан його батареї. Взагалі, фахівці радять завжди заряджати телефон без чохла, навіть якщо він сертифікований.

Телефон повинен певний час полежати при кімнатній температурі, адже через різкий перепад у ньому може з'явитися конденсат.

Фото: Freepik

Правила порятунку телефона після падіння в сніг

Швидка реакція

Після падіння телефона в сніг кожна секунда відіграє важливу роль, тому потрібно реагувати дуже швидко. Після падіння гаджету вимикаємо його, розбираємо, винявши акумулятор, карту памʼяті та SIM-карту.

У телефонах зі знімною батареєю на акумуляторі є індикатор. Якщо він горить червоним або рожевим кольором — значить, всередину потрапила вода. Тому акумулятор варто купити новий, а телефон ще можливо "реанімувати". Його потрібно помістити в рукавицю або кишеню або загорнути в папір, щоб він ввібрав вологу.

Внутрішня сушка

Якщо у вашому телефоні є знімна батарея — потрібно його внутрішню частину промокнути рушником. Разом з цим, не можна трясти гаджет, тому що вода може проникнути ще глибше.

Роз'єми

Особливу увагу варто приділити розʼємам вашого смартфона. Навіть якщо він захищений від вологи, то після попадання води в роз'єм можуть виникнути проблеми. Варто використати пилосос і обережно пройти ним кілька разів по всіх роз'ємах, не торкаючись самого гаджета.

Проте не варто в такому випадку сушити смартфон феном, адже він лише погіршить ситуацію, проштовхнувши воду далі по щілинах.

Пакетик із силікагелем або рисом

Часто у випадках "затоплення" телефонів рекомендують занурювати його в чашу з рисом на кілька годин. Окрім цього способу, можна використати силікагель — висушений гель кремнієвої кислоти пористої будови із сильно розвиненою внутрішньою поверхнею, пакетики з кульками, які кладуть в коробки з взуттям і ліками. У такому разі варто помістити ваш "травмований" смартфон у пластиковий конверт, обкласти його силікагелем і залишити на деякий час "відновлюватися".

Набратися терпіння та почекати

Попри те, що хочеться якомога швидше повернути свій телефон у робочий стан, варто набратися терпіння. Тому не варто одразу вмикати пристрій та перевіряти, чи працює він.

Варто почекати певний час, навіть кілька діб. Якщо раніше часу увімкнути гаджет, то це може призвести до замикання і тоді його потрібно буде здавати в ремонт, що займе ще більше часу та потребуватиме фінансових ресурсів.

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