Надія та оптимізм: гороскоп на перший тиждень січня для всіх знаків Зодіаку

Перший тиждень січня відзначений прямим зсувом Меркурія у Стрільці, входом Марса в Козеріг і першим повним тижнем Венери у Стрільці. Ці три транзити дають нам відчуття надії, стабільності та оптимізму.

Перший тиждень січня буде сповнений подіями і всім знакам Зодіаку доведеться пережити нелегкий, але багатий на події та пригоди період. Протягом перших чотирьох днів січня ми побачимо Меркурій, Венеру і Марс у Стрільці, спонукаючи всі знаки зодіаку сказати "так" пригодам. Щойно Марс увійде в Козеріг 4 січня, ми відчуємо значне зрушення в тому, як ми спрямовуємо нашу енергію і чому приділяємо увагу. Про це пише Refinery29.

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Овен

Овен, перший тиждень січня дає вам змогу зітхнути спокійно, оскільки Хірон перебуватиме прямо у вашому знаку протягом наступних семи місяців. Меркурій, планета спілкування, також перебуває прямо у вашому вогняному знаку Стрільця, а Венера, планета кохання, розташована у Стрільці, допомагаючи вам мріяти про нові проєкти і підприємницькі підприємства на майбутній рік.

Марс, ваш планетарний управитель, входить у знак Козерога 4 січня, активуючи ваш сектор кар'єри на наступні шість тижнів. Під час цього транзиту ви будете в упертішому і владному настрої, і у вас буде менше терпіння до людей, які, здається, не знають, чого вони хочуть і що роблять. Намагайтеся щосили залишатися уважними до почуттів інших людей під час транзиту Марса в Козерозі, інакше ваш зухвалий стиль спілкування може призвести до того, що ви спалите мости або саботуєте можливості.

Телець

На початку січня Юпітер перебуває прямо у вашому знаку вперше за більш ніж чотири місяці. У перший тиждень січня ви відчуєте себе психологічно легше, і це, в поєднанні з тим, що Меркурій також перебуває у Стрільці, починаючи з 1 січня, допоможе вам, коли справа дійде до великих ініціатив, запуску яких ви так чекали. Юпітер залишається у вашому знаку до кінця травня, що робить наступні п'ять місяців одними з найблагополучніших і найсприятливіших періодів для вас, щоб оновити своє життя і досягти своїх довгострокових цілей.

Ваше особисте життя може бути наповнене поворотами сюжету протягом першого повного тижня Венери у Стрільці, тому ваша місія — позбутися необхідності контролювати те, що відбувається цього тижня, але, скоріше, залишатися неупередженим щодо того, що люди говорять або роблять. Ваш партнер може розкрити ту сторону себе, до якої ви не звикли — не лякайтеся концепції змін, а краще навчіться приймати їх і жити з ними.

Близнюки

Близнюки, на початку першого тижня січня ваш планетарний управитель Меркурій перебуває прямо у вашому протилежному знаку Стрільця, активуючи ваш сектор партнерства і шлюбу. Якщо ви помилилися під час ретроградного Меркурія і готові попросити вибачення, це ваш знак зробити це щиро цього тижня. Ви все ще будете відчувати наслідки пост-тіньового періоду ретроградного Меркурія протягом декількох тижнів, тому навіть якщо ви почнете з написання листа з вибаченнями заради себе, а потім поділитеся ним із залученими сторонами, це буде добре.

На легшій ноті: Венера, Планета кохання, цього тижня перейде у Стрільця, що також підкреслює ваш сектор стосунків. Венера у Стрільці виявляє ваш більш грайливий і волелюбний бік, тому, якщо в сердечних справах і в суспільному житті все йде гладко, ви відчуєте, що готові більше спілкуватися з людьми, які змушують вас сміятися і які відкриті для спонтанних пригод. Просто майте на увазі, що щойно Марс увійде в Козеріг 4-го числа, ваша увага зміститься у ваш сектор глибини і злиття, і ваші думки можуть раптово бути захоплені тим, як стати кращим ощадником, інвестором і творцем багатств.

Рак

У перший тиждень січня дуже важливо дати собі час обробити всі трансформації, з якими ви зіткнулися, тому дійте обережно. Ви почуватиметеся більш товариським, ніж зазвичай, оскільки Меркурій і Венера цього тижня перебувають у Стрільці, і це може призвести до того, що ви відповісте "так" на соціальні запрошення, а не залишитеся в режимі домосіда.

Потім 4-го числа Марс, Планета дії, входить у ваш протилежний знак Козерога на шість тижнів і активує ваш сектор партнерства і шлюбу. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, Марс у Козерозі — ідеальний час, щоб проаналізувати, якими є ваші довгострокові наміри щодо вашого зв'язку, і внести необхідні корективи, якщо одне або будь-яке з ваших почуттів або потреб змінилося.

Лев

Лев, цей перший тиждень січня виявляє твій сміливий бік тепер, коли Меркурій перебуває прямо у Стрільці, а Венера також проходить через Стрільця протягом кількох тижнів. Ви налаштовані відкинути обережність і жити непередбачувано, але водночас у вас є відчуття, що у вас є незакінчені справи, особливо після того, як Марс, Планета дії, увійде в Козеріг 4 січня.

Знайдіть баланс між бажанням вашої внутрішньої дитини, одночасно з любов'ю перевиховуючи себе і створюючи відчуття структури і стабільності у вашому житті. Юпітер проводить свій перший повний тиждень безпосередньо в Тельці, що робить цей тиждень ідеальним, щоб попросити про підвищення або зробити пропозицію на роботі. Якщо ви працюєте на себе, ви можете вирішити провести ребрендинг, спростити свої пропозиції або об'єднатися зі знаком Землі, який допоможе вам залишатися на землі, поки ви мрієте про наступний етап своєї імперії.

Діва

Перехід Меркурія прямо в Стрільця активує сектор сім'ї і нагадує вам, що, хоча ви амбітна і продуктивна людина, більшу частину часу ваші близькі просто хочуть більше вашої присутності та уваги — їм не потрібні всі додаткові подарунки або інші нагороди, які ви так старанно заробляєте. Знайдіть способи обмежити час перед екраном і відкласти або скасувати несуттєві зустрічі цього тижня, щоб приділити час рідним.

Щойно Марс увійде в Козеріг 4 січня, вам буде складно боротися з власним трудоголізмом. Прийміть мантру "менше означає більше". Вам не потрібно брати на себе більше, щоб бути більш продуктивним. Ви можете робити менше і справлятися з меншим стресом і відповідальністю, що призведе до кращого управління часом, ефективніших стратегій і більшої кількості часу, щоб просто розважитися.

Ваги

Оскільки цього тижня ваша планетарна управителька Венера перейде у Стрільця, ваша місія на початку січня має полягати в тому, щоб розважитися і звільнитися від обмежувальних переконань. Ваше особисте життя може бути вельми стимулюючим, якщо ви дозволите собі відмовитися від упереджених уявлень. Вам легше це зробити тепер, коли Юпітер, Планета Удачі, завершив свій ретроградний рух у Тельці — ще одному знаку, керованому Венерою. Замість того, щоб судити інших або робити припущення про їхню поведінку, використовуйте присутність Меркурія, Венери і Марса у Стрільці на початку тижня, щоб відвертіше говорити про свої власні бажання і моделі поведінки.

Це буде приємно для всіх залучених сторін. Однак, щойно Марс перейде в Козеріг 4-го числа, ви відчуєте себе трохи скутішим, особливо коли справа стосується домашніх обов'язків або завдань, про які вам потрібно подбати. Це не означає, що ви не зможете розважитися під час цього транзиту, але ви помітите, що ваш розум і дії схиляються до більш серйозних місій, а не до, здавалося б, непотрібних.

Скорпіон

Скорпіон, тепер, коли Венера покинула ваш знак і увійшла у Стрільця на наступні чотири тижні, ви відкриті для знайомства з новими людьми і возз'єднання зі старими друзями і коханими. Якщо ви вже маєте стосунки, Венера у Стрільці закликає вас і вашого коханого надати собі більше простору, а також зустрічатися одне з одним так, наче це ваш перший раз і ви заново відкриваєте одне одного. Це чудовий транзит для виходу з будь-якої романтичної або творчої колії, у якій ви, можливо, раніше опинилися.

4-го числа ваш планетарний управитель Марс вийде зі Стрільця і увійде в Козеріг на наступні шість тижнів, активуючи ваш сектор спілкування і творчості. У другій половині тижня ви, найімовірніше, будете обмірковувати способи створення пасивних джерел доходу у своєму житті на постійному рівні. Якщо ви вже почали це робити, Марс у Козерозі допоможе вам краще виробити стратегію й оптимізувати свій бізнес, щоб ви не надто переймалися грошима, а радше знаходили способи краще інвестувати й примножувати достаток у своєму житті.

Стрілець

Це епічний перший тиждень січня для вас, Стрілець, оскільки Меркурій, Венера і Марс у якийсь момент цього тижня проводять час у вашому знаку. Меркурій закінчує свій ретроградний рух у вашому знаку 1 січня, і протягом наступних днів ви зможете усунути будь-які проблеми у спілкуванні, які могли статися за останні три тижні. Більшу частину січня, як і раніше, буде посттіньовий період, тому дійте обережно, коли йдеться про підписання нових контрактів або ухвалення важливих рішень про поїздку. Але загалом ви відчуєте більшу ясність.

Потім 4-го числа Марс прощається з вашим знаком і входить у Козеріг на наступні шість тижнів, що активує ваш сектор грошей і самооцінки. Під час цього транзиту ви відчуєте значне зрушення, особливо тепер, коли Юпітер, ваш планетарний управитель, перебуває прямо в земному знаку Тельця. Буде відчуття, ніби Всесвіт посилає вам знаки, щоб ви впорядкували поточні пріоритети і зменшили втрати та відволікаючі фактори у своєму житті. Це буде різко контрастувати з присутністю Меркурія і Венери у Стрільці, тому знайдіть спосіб збалансувати своє прагнення до фінансового успіху і прагнення до авантюр.

Козеріг

Козеріг, на початку першого тижня січня ви все ще спускаєтеся з вершини повного Місяця в Раку, який висвітлив ваш сектор партнерства і шлюбу і змусив вас відчути любов. Коли Меркурій у перше число місяця переміститься прямо у Стрільця, ваш сектор духовності, закриття та зцілення буде стимульований, і ви будете готові закрити главу, яка колись здавалося, що вона ніколи не закінчиться.

Ви вступаєте в рік із гострим усвідомленням того, що життя, яким ви його знаєте, ось-ось зміниться, і хоча це може бути трохи приголомшливим, це також все, до чого вас готував ваш дух. 4-го числа Марс залишає Стрільця і переходить у ваш знак на наступні шість тижнів, що робить вас одним із космічних фаворитів.

З Марсом у вашому знаку вам буде легше привернути до себе те і кого ви хочете — просто переконайтеся, що ви впевнені в тому, про що просите, тому що ваш магнетизм і здібності до прояву посилено присутністю Марса і Плутона. Цей транзит може призвести до того, що ви будете надмірно зосереджені на успіху на шкоду вашим стосункам і дружбі, тому залишайтеся поруч із людьми, які допомагають вам залишатися на плаву.

Водолій

Водолій, на початку року Меркурій закінчує свій ретроградний рух у Стрільці 1-го числа, і це активує ваш сектор дружби і соціальних мереж. Якщо ви зробили перерву в соціальних мережах або відчули роздратування від свого суспільного життя, зрушення Меркурія прямо у Стрільці полегшить такі почуття і поступово приведе вас у більш соціальний настрій. Однак, оскільки Плутон, Планета трансформації, наразі завершує своє перебування в Козерозі й готується увійти у ваш знак 20-го числа, частина вас почуватиметься комфортніше на самоті, отримуючи заряди від цього епічного планетарного переходу. Підключіться до своєї інтуїції, щоб знати, коли сказати "так" чи "ні" запрошенням у соціальні мережі, які ви отримаєте цього тижня, оскільки наявність Меркурія, Венери і Марса у Стрільці збільшує вашу популярність.

4-го числа Марс, Планета дії, виходить із Сага і входить у Козеріг на наступні шість тижнів. Цей транзит найбільше впливає на ваш сектор замкнутості, зцілення і духовності, і ваші домосідські тенденції можуть знову взяти на себе ініціативу. Таким чином, цей тиждень присвячений визнанню того, що, хоча кожен може хотіти частинку вас, не кожен на це заслуговує. З любов'ю встановіть кордони і зосередьте свою увагу на тому, що здається взаємним і корисним.

Риби

Ваш планетарний управитель Юпітер завершив свій ретроградний рух у Тельці і проводить свій перший повний тиждень безпосередньо у вашому секторі спілкування і творчості. Сили вашої уяви посилюються з кожним днем, і цього тижня ви будете в настрої дозволити своїй внутрішній дитині гратися і винаходити щось нове після п'ятимісячного періоду передбачуваних обмежень або творчих блокувань. Ви, як і раніше, відчуватимете посттіньовий період ретроградного Юпітера протягом наступних двох місяців, але тепер, коли Меркурій також перебуває в прямому положенні — у знаку Стрільця — у вас є зелене світло для дослідження творчих можливостей, які колись здавалися недосяжними.

Ви також виявите, що стали більш здатні на самовираження. Марс, Планета дії, виходить зі Стрільця і входить у Козеріг 4 січня. Цей транзит відбувається у вашому секторі дружби і технологій, що може призвести до того, що ви оновите свої профілі в соціальних мережах або вирішите бути конфіденційнішими в цих же соцмережах. Якщо ви працюєте у сфері технологій або ведете цифровий бізнес, Марс у Козерозі допоможе вам краще захистити вашу інтелектуальну власність, і в цей час ви також можете сформувати творче партнерство, яке допоможе зміцнити основу вашого підприємства. Використовуйте цей транзит з розумом, оскільки він допоможе вам почуватися впевненіше і залишити незабутню спадщину на довгі роки.

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