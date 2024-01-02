Жертви для краси: проблеми, з якими можна зіткнутися після корекції губ

Багато хто коригує лінію губ, щоб домогтися бажаного ефекту. Цю косметологічну операцію не вважають складною. Але також багато хто виявляється не готовим до проблем після корекції.

Сьогодні дівчата часто прагнуть збільшити губи, і скорегувати лінію, так щоб вона виглядала більш симетрично і привабливо. Але ця проста процедура хоч і є такою, але може мати наслідки, про які багато хто не здогадується. Тому потрібно знати заздалегідь, з чим доведеться зіткнутися після корекції губ. Про це пише Centerplast.

Поліпшення форми, пропорцій, контурів, об'єму або шкіри навколо губ вимагає більшого, ніж просто освоєння такого методу лікування, як ін'єкції в губи. Вибір індивідуально найкращого методу лікування має ґрунтуватися не на можливостях лікаря, а на потребах пацієнта.

Тільки досвідчений лікар також може швидко виявити й усунути можливі побічні ефекти. Для лікування можна використовувати тільки схвалені та сертифіковані продукти безпечного походження, при цьому необхідно дотримуватися правил гігієни. Крім того, важливим є точне знання анатомії. Ігнорування природних пропорцій швидко призводить до неприродного результату.

Набряклість

Найпоширеніша проблема, що виникає. Набряки з'являються з тієї причини, що в тканини потрапляє чужорідна речовина. Зазвичай набряки зберігаються протягом 2-3 днів, потім все приходить у норму. Якщо набряки не минають, а стають більшими і виникає свербіж, то потрібно звернутися по допомогу. Це може бути алергія, або початок запального процесу.

Шишки

Утворюються кульки і шишечки під шкірою з двох причин. Перша — це скупчення колагену. Такі кульки можуть бути візуально непомітними, але жінка відчуватиме постійний візуальний дискомфорт. Найчастіше вони проходять.

Друга — це неправильний розподіл філера. Грудочки гелю просто з'єднуються, що не тільки неприємно, а й спотворює форму губ. Якщо такі кульки довго не розсмоктуються, вони можуть перетворитися на щільні гранульоми, видалити які можливо тільки шляхом хірургічного втручання.

Зміна відтінку

Губи можуть набути синього відтінку, якщо філер введений на недостатню глибину. Дефект виправляється тільки одним способом: виведенням філера.

Герпес

Якщо у вас уже був герпес, то він може виникнути відразу після корекції. Тому рекомендується за тиждень перед процедурою провести курс противірусними препаратами.

Синці

Синці проявляються через те, що пошкоджуються судини і тканини. Також це відбувається під час стискання. Зазвичай через тиждень усе минає, і губи набувають природного кольору.

Як підготуватися до корекції губ?

Зведіть до мінімуму вживання нікотину та алкоголю.

Під час вагітності та лактації слід уникати лікування філерами та гіалуроновою кислотою.

Препарати, що розріджують кров, необхідно скасувати за 10 днів до початку лікування (після консультації з лікарем).

Прийом вітамінних препаратів (А, Е) і харчових добавок (жирні кислоти омега-3, препарати звіробою та ін.) необхідно припинити не менше ніж за чотири тижні до операції.

Тримайте кубики льоду або охолоджувальні подушечки під рукою на день лікування вдома. Таким чином, повернувшись додому, ви зможете охолодити шкіру після ін'єкції.

Що потрібно пам'ятати після операції на губах?

Протягом двох-трьох днів верхня частина тіла в положенні лежачи має бути піднята приблизно на 30 градусів. Це правило діє і під час сну. Крім того, часте охолодження губ сприяє зняттю набряків і загоєнню ран.

Приймати душ дозволено з 1-го дня після процедури, безпосередньо перед прийомом для обробки ран.

Розмови слід звести до мінімуму в перші 48 годин.

У перші п'ять днів слід уникати жувальної гумки і твердої їжі.

Будь-які шкірні шви, які могли бути накладені, знімаються приблизно через 5-6 днів після процедури.

Приблизно через один, а краще два тижні ви можете повернутися до роботи. При збільшенні губ VY набряк, скутість і втрата чутливості можуть вплинути на пиття і мову в перший тиждень. Набряк і втрата чутливості зазвичай зникають через три-шість місяців.

Нахили, підіймання важких предметів, плавання, сауну та заняття спортом слід уникати протягом двох тижнів, а можливо й довше, якщо набряк все ще зберігається.

Слід уникати надмірного УФ-випромінювання (засмаги/солярію) протягом щонайменше 3 місяців.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.