Вітамінний смузі з ягодами, бананом і шпинатом: смачно і корисно

Смузі є чудовим джерелом вітамінів та антиоксидантів. Він легко адаптується до ваших вподобань: можна використовувати будь-які ягоди або додати інші фрукти на ваш смак.

Дієтичний смузі ідеально підходить для здорового початку дня або як поживний перекус. Поєднання свіжих ягід, банана і шпинату забезпечує баланс смаку і поживності, роблячи його ідеальним вибором для підтримки здоров'я та енергії, пише Learning.

Цей смузі не тільки корисний, а й має яскравий смак і колір, що робить його чудовим варіантом для підтримання дієти і здорового способу життя.

Інгредієнти

Для приготування вітамінного смузі знадобляться такі продукти:

свіжі або заморожені ягоди (полуниця, малина, чорниця) — 1 склянка;

стиглий банан — 1 штука;

свіжий шпинат — 1 жменя;

натуральний йогурт або альтернатива на рослинній основі — 1/2 склянки;

мед або агава (за бажанням) — 1 чайна ложка;

вода або рослинне молоко (наприклад, мигдальне) — за потребою для консистенції.

Приготування

Крок 1. Ягоди, якщо вони заморожені, трохи розморозьте. Банан очистіть і наріжте на шматочки.

Крок 2. Шпинат ретельно промийте під проточною водою.

Крок 3. У блендер помістіть ягоди, банан, шпинат і йогурт. Додайте мед або агаву для солодкості за смаком.

Крок 4. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. За необхідності додайте трохи води або рослинного молока, щоб досягти бажаної консистенції смузі.

Крок 5. Готовий напій перелийте в склянку і прикрасьте свіжими ягодами або м'ятою.

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