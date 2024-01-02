Будьте обережні: скільки можна зберігати та їсти новорічні страви

Після новорічної ночі зазвичай залишається багато їжі, яку потім доїдають кілька днів. Але наскільки це безпечно?

До новорічної ночі зазвичай усі готуються заздалегідь: готують меню, закуповують продукти і готують безліч смачних страв на стіл. Після зустрічі нового року зазвичай залишається достатньо продуктів, щоб ними харчувалися ще кілька днів. Але наскільки це безпечно, розповість Фокус.

Під час приготування їжі на неї потрапляють мікроорганізми з рук і з навколишнього повітря. У мінімальних кількостях вони безпечні, але якщо залишити їжу за кімнатної температури або довго зберігати в холодильнику, мікроби встигнуть розмножитися і стане дуже "некорисною". Вживання таких продуктів загрожує харчовим отруєнням.

Салати

Заправлений салат олів'є має зберігатися не більше 6 годин

салати з м'ясом або птицею — 18 годин без заправки, 12 годин із заправкою;

салати з риби або морепродуктів — без заправки 12 годин;

салати зі свіжих овочів, фруктів — без заправки 18 годин, із заправками — 12 годин;

салати з яйцями — без заправки 18 годин, із заправкою — 6 годин.

Це не означає, що після закінчення цього терміну продукти моментально стають токсичними, але з кожною годиною в них збільшується кількість мікроорганізмів і мікробів.

Яких правил дотримуватися:

Не перевищувати терміни зберігання. Найменше безпечно можна зберігати заправлені салати з додаванням яєць.

Найкраще заправляти салати прямо перед подачею на стіл, можна це робити порційно. Залишки безпечніше зберігати без заправки.

Не залишайте салати за кімнатної температури на святковому столі. Максимум — 2 години.

Гарячі страви

Гарячі страви можуть зберігатися набагато довше за салати.

м'ясо смажене, або тушковане — 36 годин;

вироби з рубленого м'яса — 24 години;

смажена, або тушкована птиця — 48 годин;

смажена, або тушкована риба — 36 годин.

Холодець, пироги та ковбаси

Холодець і холодець рекомендується зберігати після приготування не більше 12 годин

холодець — 12 годин;

заливна риба — 24 години;

заливне м'ясо — 12 годин.

пироги та млинці — 24 години.

Ковбаси зберігаються — 48-72 години. Якщо помістити нарізку у вакуумну упаковку, то зберігати можна п'ять діб.

Десерти

торти і тістечка без кремового декору, типу суфле — 72 години;

торти із заварним кремом, кремом зі збитих вершків — 18 годин;

желе, муси — 24 години.

Також дотримуйтесь простих правил за святковим столом, накладаючи їжу із загального посуду до себе в тарілку окремими чистими столовими приборами.

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