Тест Сонді: оберіть картинку та визначте, чи маєте психологічні відхилення

Близько 90 років тому відомий угорський психіатр Леопольд Сонді розробив унікальний психологічний тест за допомогою якого як фахівці, так і кожен особисто, може визначити, чи має особа психологічні відхилення.

Основою тесту став портретний вибір, який допомагає визначити людські емоції при взаємодії з тим чи іншим типом людей по визуальному образу, пише zyttia.org.

Тест не має ніяких складних чи неприємних запитань, його завдання пов’язане лише з зображенням на якому розміщено портрети восьми різних людей з різними рисами обличчя.

Подивіться на картинку і виберіть, який портрет людини викликає у вас ниприємні відчуття або відразу?

Тест Сонді Фото: https://zyttia.org/

На думку розробника тесту, вибір людини падає на її проекцію. Нижче вказане тлумачення кожного портрету, який зображений на картинці.

Портрет 1 — садист

Як пояснював психіатр Леопольд Сонді, люди, які обради портрет під номером 1, ймовірніше всього, ще в дитинстві стали жертвою самого себе. З самого дитинства ці особи придушували в собі свої ж бажання — керувати, домінувати, бути лідером, мати звички, які не подобаються іншим.

Це дало свої наслідки на майбутнє. Не можна сказати, що особи, які обрали перший портрет мають негативні або агресивні прояви до інших людей. Частіше за все ці персони завжди готові прийти на допомогу, якщо їх про це попросять.

Часто з цими людьми мають проблеми керівники, адже вони погано піддаються управлінню. Нерідко, коли вони не хочуть чимось займатися, вони спокійно можуть запізнитися на роботу, або явно демонструвати, що їм не подобається поставлена задача.

Якщо у них виникають труднощі, або проблеми з ворогами, частіше за все вони ігнорують їх, через що часто стикаються з викликами.

Портрет 2 — епілептик

Це мирні та добрі люди, при контакті з якими здається, що вони дуже відповідальні та вміють контролювати себе. Ці особи комунікабельні, легко заводять розмову, знайомляться. Вони ніколи не зрадять своєму вибору, адже частіше за все він категоричний та впевнений.

Портрет 3 — кататонік

Особи, які обрали цей портрет мають характерні риси психічного розладу. Ви негативно та категорично ставитеся до будь-як змін. Частіше за все вони викликають у вас негатив, підозру і надають жити.

Вони бояться всього і всіх, не довіряють іншим, складно переносять зміни в житті, погано пристосовуються до нового. Через це вони також бояться втратити самоконтроль і піддатися впливу інших.

Портрет 4 — шизофренік

Особи, які обрали портрет 4, частіше за все замкнуті в собі люди, які намагаються складати враження товариської людини. Ви рідко заводите справжні та щирі стосунки, переважно це поверхневе спілкування без зайвих емоцій. Ви спокійно можете бути без спілкування і не відчувати потреби в інших людях.

Портрет 5 — істерик

Якщо ви обрали портрет саме цієї жінки, то ви людина, яка приховує в собі бажання привертати увагу та самостверджуватися.

Часто люди вважають вас скромними, соромʼязливими та тихими, але насправді ви любите привертати увагу. Для вас важливо мати гарний вигляд, бути привабливим. Частіше за все, особи, які обрали портрет 5, схильні до незвичайних захоплень, а бува й навіть роботи.

Портрет 6 — депресивна людина

Якщо ви обрали портрет 6 значить ви впевнена в собі людина, яка з радістю погодиться на будь-які зміни, пригоди, емоції. Частіше це безтурботні люди.

Так само як легко ці люди погоджуються на пригоди, вони можуть різко вхопити меланхолічні почуття, стати сумними та загадковими. Інколи ви можете викликати підозру в інших, адже замикається в собі, щоб придушити в собі прояви депресії, до якої ви дуже схильні.

Портрет 7 — маніяк

Це люди, які звикли завжди і в усьому контролювати себе, бути стриманими та розсудливими. Особи, які обрали портрет 7 не люблять гучних вечірок, конфліктні або провокаційні події, а також намагаються уникати галасних компанії.

Портрет 8 — дисоціативний розлад особистості

Це особи, які в певній мірі мають роздвоєння особистості. Вони складно робляться вибір, завжди борються з собою. Нерідко у таких людей є безліч сценаріїв та поглядів на одну і ту ж ситуацію.

Частіше за все початок цьому йде ще з дитинства. Ймовірніше всього, ви мали проблеми з самовизначенням, що потягнули за собою в доросле життя. Чоловіки частіше за все намагається вдавати з себе мачо, а жінки — всіляко демонструють свою сексуальність.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.