Які косметичні засоби експерти вважають некорисними

Індустрія краси вміє переконувати нас купувати речі, які нам можуть бути й не потрібні. І хоч усі ці баночки мають милий вигляд, ви можете обійтися і без них.

Огляди впливових осіб, вдало розташовані світлини "до і після" і навіть підтримка експертів, так переконливо працює індустрія краси. І ось, ви вже не встигаєте озирнутися, як ваша шафка вже забита баночками та флакончиками, якими ви, можливо, ніколи не скористаєтеся, або, що ще гірше, продуктами, що насправді не діють, або діють не так як обіцяно. Про те, які косметичні засоби не працюють, пише Refinery29

Для кожного необхідного догляду за шкірою, наприклад, очищувального засобу (важливий для видалення макіяжу, олії та щоденного бруду) і сонцезахисного крему (для захисту шкіри від шкідливого впливу ультрафіолетових променів), на ринку є досить сумнівний продукт. Деякі з експертів із догляду за шкірою Великої Британії, які найбільше заслуговують на довіру, діляться своїми думками щодо популярних косметичних покупок, які врешті-решт можуть не коштувати ваших грошей.

Чи справді креми можуть позбутися розтяжок і целюліту?

Само собою зрозуміло, що розтяжки й целюліт абсолютно нормальні й дуже поширені, але це не завадило індустрії краси винаходити різні креми, олії для тіла та засоби для вмивання, які, як стверджують, з плином часу зводять до мінімуму їхній зовнішній вигляд. Консультант-дерматолог доктор Анджалі Махто каже: "Немає даних, які дають змогу припустити, що вони працюють ефективно".

Чи підвищують колагенові креми для обличчя еластичність шкіри?

Колаген відповідає за збереження пружності та еластичності шкіри, але з часом рівень природного колагену знижується. Це може бути посилено, наприклад, занадто довгим перебуванням на сонці (через шкідливий вплив ультрафіолету) і курінням. У нашому прагненні до вічно молодої шкіри креми і сироватки з колагеном для місцевого застосування стають дедалі популярнішими, але, можливо, вони й не діють.

Доктор Паріша Ачар'я, лікар-естетик у клініці Waterhouse Young, каже, що такі засоби допомагають зволожити шкіру, але не впливають на рівень колагену в "глибших шарах шкіри". Це відбувається тому, що молекули колагену занадто великі, щоб проникнути в шкіру. Доктор Ачарья додає: "Ми всі знаємо, що колаген відіграє важливу роль. Це каркасний білок, який допомагає підтримувати нашу шкіру разом з еластином та іншими ключовими компонентами, такими як гіалуронова кислота. Інгредієнти для догляду за шкірою, такі як вітамін С і ретинол, можуть містити набагато більше корисних речовин. благотворно впливають на нашу шкіру, оскільки вони стимулюють вироблення колагену в дермі (внутрішньому шарі) шкіри".

Експерти рекомендують використовувати сироватку з вітаміном С вранці і ввечері сироватку з ретинолом. Під час використання ретинолу важливо використовувати SPF у денний час для захисту.

Чи забезпечують пристрої для чищення обличчя глибше очищення вашої шкіри?

"Потрібно уникати використання очищувальних пристроїв, які обіцяють глибоке очищення, особливо якщо ви використовуєте кислоти хорошої якості, які хімічно відлущують шкіру. Жорсткі щітки можуть завдати шкоди шкірі, особливо в разі надмірного використання, оскільки вони можуть пошкодити поверхневі шари", — пояснює доктор Ачарья. Останнє може призвести до сухості, болючості та чутливості шкіри. Ваших рук цілком достатньо.

Чи корисні очищувальні маски для обличчя для вашої шкіри?

Люсі Філліпс, дерматолог і засновниця Kaizen Medical, не є прихильницею масок для обличчя, що відшаровуються, особливо якщо вони містять деревне вугілля. "Не дивлячись на те, що вугільні маски, які відлущують, можуть допомогти видалити бруд і накопичення з пор, вони також видаляють дорогоцінні клітини шкіри і навіть пушкове волосся [тонке волосся на обличчі], через яке шкіра може мати вигляд подразненої", — каже вона. За її словами, деревне вугілля не робить відмінностей, коли справа доходить до "детоксикації шкіри". Інакше кажучи, речовина видаляє як старі, так і нові клітини шкіри і за надмірного використання може зробити шкіру надто чутливою і схильною до подразнень.

Чи справді біорозкладні маски для обличчя екологічно безпечні?

Оскільки ми все більше інвестуємо в навколишнє середовище, косметичні бренди поступово відмовляються від непотрібного пакування і роблять більш розумний вибір, коли справа доходить до пошуку натуральних інгредієнтів. Багато компаній відмовляються від одноразових тканинних масок, що містять пластик, на користь бавовняних альтернатив, які, як кажуть, є біорозкладними. Але це не завжди так. Джен Новакович, еколог, косметичний хімік і директор The Eco Well, каже, що коли відходи потрапляють на звалище, не має значення, біорозкладні вони чи ні. Це пов'язано з тим, що для руйнування матеріалу необхідний правильний процес, а дослідження стверджують, що на звалищі не завжди можуть бути створені правильні умови. Це означає, що "екологічна" маска для обличчя, яку ви викинули, може лежати там довгий час. Баночка або тюбик з продуктом (який ви зможете використовувати багаторазово) може бути кращою для довкілля, особливо якщо пакування придатне для вторинної переробки або багаторазового використання.

Чи справді крем для очей допомагає від темних кіл і зморшок під очима?

Набряки під очима і темні кола під очима — поширені скарги на шкіру, але дорогий крем для очей, який ви вибрали, щоб мінімізувати їх зовнішній вигляд, можливо, не вартий того. Більшість кремів для очей просто зволожують шкіру і тимчасово розгладжують тонкі лінії та зморшки через їхній зволожувальний ефект. Але з віком шкіра навколо очей стає тоншою, вона стає більш в'ялою, а підшкірний жировий шар, який знаходиться під шкірою, також починає стоншуватися. Ці фактори можуть призвести до потемніння і набряклості навколо очей у міру скупчення рідини. Крем для очей не зможе вирішити цю проблему. Замість цього експерти рекомендують висипатися, кинути палити і зменшити кількість солі в раціоні.

Чи справді догляд за шкірою зі стовбуровими клітинами працює?

Це дивно, враховуючи, що багато фахівців з догляду за обличчям звеличують достоїнства кремів і сироваток, що містять стовбурові клітини рослин, які омолоджують шкіру і роблять її гладенькою і пружною. Багато продуктів, що містять стовбурові клітини, продаються за дуже високою ціною. Але експерти вважають, що стосовно стовбурових клітин у догляді за шкірою, особливо рослинного походження, не існує "хороших або переконливих даних про те, що вони працюють". Стовбуровим клітинам потрібне контрольоване середовище, яке важко відтворити і залишити на полиці в засобі для догляду за шкірою. Навіть якщо формула стабільна, проникнення в шкіру малоймовірне. Кажуть, що різні типи стовбурових клітин, включно з людськими версіями, регенерують в'ялу шкіру, але рослинні стовбурові клітини не такі, як людські, тому результати сумнівні.

Чи справді серветки для обличчя очищають шкіру?

Серветки для обличчя зручні (особливо після довгого дня), але вони практично марні для очищення шкіри. Насправді вони не приносять користі, оскільки все, що вони роблять, це переміщують бруд і сміття по вашій шкірі, а не видаляють його фізично.

Чи можуть сироватки з SPF замінити сонцезахисний крем?

Продукти, які містять сонцезахисний крем, але є сироватками (і їх рекомендується використовувати як такі), не мають жодного сенсу. Експерти вважають, що сонцезахисний крем має бути останнім кроком у догляді за шкірою, щоб утворилася плівка, яка захищає вашу шкіру від ультрафіолету і навколишнього середовища. Проблема із сонцезахисним кремом у формі сироватки полягає в тому, що продукт призначений для нанесення перед зволожувальним кремом і має використовуватися тільки так.

Раніше Фокус писав, чи правда натуральна косметика благотворно діє на шкіру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.