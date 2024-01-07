Вегетаріанські бутерброди з овочами та зеленню: швидко та корисно

Бутерброди чудово підійдуть для швидкого і корисного перекусу. Ви можете експериментувати з інгредієнтами, додаючи різні види овочів і зелені для різноманітності смаку.

Бутерброди з овочами — ідеальний вибір для легкого сніданку або перекусу. Поєднання свіжих овочів і ароматної зелені додасть вашій страві особливої свіжості та яскравості, роблячи її чудовим вибором для здорового харчування, повідомляє Food and mood.

Ці бутерброди мають не тільки прекрасний смак, а й яскравий вигляд, що робить їх чудовим вибором для будь-якого повсякденного або святкового столу.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі прості продукти:

хліб для тостів (на ваш вибір) — 4 скибочки;

свіжі огірки — 2 штуки;

помідори — 2 штуки;

авокадо — 1 штука;

листя салату — за смаком;

сік лимона — 2 столові ложки;

оливкова олія — 1 столова ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка, базилік) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Хліб підсмажте на грилі або в тостері до золотистої скоринки.

Крок 2. Огірки та помідори наріжте тонкими скибочками. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку і наріжте скибочками або подрібніть у пюре.

Крок 3. Листя салату промийте та обсушіть.

Крок 4. Змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. На підсмажені скибочки хліба викладіть листя салату, потім шари огірків, помідорів і авокадо.

Крок 6. Полийте бутерброди заправкою та прикрасьте свіжою зеленню.

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