Як зробити кухонний ніж гострим у домашніх умовах: допоможе один несподіваний засіб

На кухні немає нічого більш дратівливого, ніж тупі ножі, які ковзають по дошці, рвуть і давлять продукти, замість того, щоб акуратно їх різати. Незалежно від того, як часто ви використовуєте ніж на кухні, рано чи пізно питання заточування стане актуальним.

Немає жодної різниці між тупим ножем і несправним ножем. Щоб нарізати овочі, фрукти або м'ясо, необхідний гострий ніж. Яким би гарним не був ніж, час від часу його необхідно заточувати на професійному точильному верстаті. Проте є простий спосіб оновити лезо в домашніх умовах і не зіпсувати ніж кустарними точилками. Про те, як це зробити, розповів сайт Sante+.

Точити ніж чи правити?

У чому різниця між заточуванням і хонінгуванням леза ножа? Ці два процеси схожі, але все ж трохи відрізняються.

Правити або хонінгувати ніж можна і потрібно перед кожним його використанням. Цей процес займає всього кілька секунд і робиться за допомогою мусата, який професіонали називають хонінгувальною шпагою. Для добре заточеного ножа регулярне використання мусата дає змогу надовго зберегти бездоганну гостроту і зберігає лезо.

Власне заточка ножа видаляє частину металу з леза для отримання нової ріжучої кромки. Але якщо виконувати її неправильно, можна легко зіпсувати навіть найкращий кухонний інструмент.

Якщо у вас хороший ніж і ви регулярно його правите, заточка вам може знадобитися не частіше ніж раз на рік.

Як виправити ніж, якщо немає мусата

Якщо ваш ніж більше не здатний легко розрізати паперовий рушник або ніжну м'якоть помідора, значить, вам потрібно його заточити. Але для початку спробуйте його просто виправити.

Якщо у вас немає мусата, можна скористатися засобом, який напевно є в кожному домі — зубною пастою!

Для цього вам знадобиться:

тупий ніж, який ви хочете заточити;

будь-яка зубна паста;

паперовий рушник;

порцелянова або керамічна миска чи тарілка, на дні якої є шорстка кромка;

сіль і столовий оцет.

Щоб виправити ніж, зробіть таке:

На обидві сторони чистого ножа нанесіть трохи зубної пасти. Потім протріть лезо зубною пастою, використовуючи паперовий рушник. Будьте обережні, щоб не порізати пальці, не докладайте великих зусиль. Переверніть керамічну тарілку догори дном. Змішайте по одній чайній ложці солі та оцту і нанесіть цю суміш на шорстку кромку тарілки. Це зробить заточування леза ефективнішим. Проведіть кілька разів лезо ножа по шорсткій кромці тарілки в одному напрямку під кутом приблизно 20 градусів. Не водіть ніж туди і назад, це зведе нанівець ваші зусилля. Повторіть ту саму операцію з іншого боку, щоб виправити обидва боки леза. Промийте ніж у чистій холодній воді без використання мийних засобів. Ніколи не мийте ножі гарячою водою, це скорочує термін їхньої ефективної експлуатації.

Зверніть увагу, що кожен використовуваний інгредієнт сприяє успіху цього методу. Тому дотримуйтесь його в точності, щоб отримати ідеальний результат і бездоганно гострий ніж.

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