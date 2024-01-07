Дієтичний салат з буряком, горіхами та козячим сиром: корисно і недорого

Страва поєднує в собі корисні властивості буряка та горіхів, забезпечуючи багатий смак і поживні речовини. Салат ідеально підходить для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і фігурою.

Дієтичний салат з буряком — ідеальний вибір легкої закуски. Поєднання смачного овоча, хрустких горіхів і свіжої зелені робить його чудовим варіантом для дієтичного меню, пише"Сегодня".

Цей салат має не тільки гарний смак, а й яскравий вигляд, що робить його прекрасним вибором для легкого обіду або вечері.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

буряк (відварний або запечений) — 2 штуки;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

зелений салат (за вибором) — 100 г;

козячий сир або фета — 50 г;

сік лимона — 2 столові ложки;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) для декорування.

Приготування

Крок 1. Буряк наріжте тонкими скибочками або кубиками. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді для додавання аромату.

Крок 2. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні для їжі шматки.

Крок 3. Для заправки змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 4. У великій салатниці змішайте буряк, салатне листя, горіхи та кришений сир.

Крок 5. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.

Крок 6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

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