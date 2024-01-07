Дієтичний салат з буряком, горіхами та козячим сиром: корисно і недорого
Страва поєднує в собі корисні властивості буряка та горіхів, забезпечуючи багатий смак і поживні речовини. Салат ідеально підходить для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і фігурою.
Дієтичний салат з буряком — ідеальний вибір легкої закуски. Поєднання смачного овоча, хрустких горіхів і свіжої зелені робить його чудовим варіантом для дієтичного меню, пише"Сегодня".
Цей салат має не тільки гарний смак, а й яскравий вигляд, що робить його прекрасним вибором для легкого обіду або вечері.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться такі продукти:
- буряк (відварний або запечений) — 2 штуки;
- волоські горіхи — 1/2 склянки;
- зелений салат (за вибором) — 100 г;
- козячий сир або фета — 50 г;
- сік лимона — 2 столові ложки;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) для декорування.
Приготування
Крок 1. Буряк наріжте тонкими скибочками або кубиками. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді для додавання аромату.
Крок 2. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні для їжі шматки.
Крок 3. Для заправки змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 4. У великій салатниці змішайте буряк, салатне листя, горіхи та кришений сир.
Крок 5. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.
Крок 6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
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