Підказка з Всесвіту: коли найкращий час для вагітності згідно з вашим знаком Зодіаку

Планування сім’ї та народження дитини — це завжди відповідальний та складний вибір. Хтось до народження дитини підходить дуже ретельно і не лише починає перевірку здоров’я та планування зачаття дитини, а й підбирає спеціальні дні для того, аби спроби були вдалими.

Звісно існує безліч порад та способів як правильно підійти до того, щоб планувати вагітність. Однак, чи ви колись задумувались, який оптимальний час для народження дитини відносно вашого знаку Зодіаку? Видання astrotalk пропонує унікальний погляд на продовження роду за гороскопом для кожного зі знаків.

Овен

Ідеальний період для зачаття пристрасному та вогняному знаку Овна — весна. Саме у весняний період, коли все навкруги квітне, набирається сил та енергії, Овен не лише спокійно та впевнено може направити свій ресурс на продовження роду, а й отримає на заміну ще й додаткову дозу енергії та ентузіазму. Це певною мірою підсилить бажання та впевненість до батьківства.

Телець

Для Тельців ідеально підходить для планування вагітності перехід весни у літо (травень-червень). Телець земний знак, тому для нього важливо відчувати стабільність та надійність. Саме перехід весни в літо є тим періодом, який реалізує всі бажання Тельця.

Новонароджений Фото: Pexels

Близнюки

Для Близнюків ідеальним для зачаття дитини є літній період. Саме з наближенням літа Близнюки відчувають баланс, що вдало впливає на почуття та розвиток сімейних стосунків. Якщо до цього близнюки мають схильність коливатися у виборі, то саме в літній період їх цікавість знаходиться на вершині. Вибір очевидний.

Рак

Для Раків астрологи рекомендують обрати також літній період. Особливу увагу варто звернути саме на повний місяць. Вирує думка, що саме в цей період зачаття дитини можна підсилити сильний емоційний зв’язок між мамою та немовлям.

Лев

Леви — енергетичні та харизматичні люди, тому варто надати перевагу плануванню дитини саме в сезон Лева, тобто літо. Додатково астрологи рекомендують звернути увагу, що зачаття дитини у цей період дає ймовірність народженню цікавої та яскравої особистості.

Діва

Дівам рекомендують планувати народження дитини на кінець літа початок осені. Саме цей перехідний етап ідеально підходить для Дів, земному знаку, які звикли все аналізувати.

Новонароджена дитина Фото: pexels.com

Терези

Терези, які люблять гармонію та рівновагу, повинні звернути увагу на осінній період. Саме в цей період для Терез виходить на перший план сімейні стосунки, а значить це найбільш сприятливий сезон для продовження роду.

Скорпіон

Скорпіонам варто звернути увагу на жовтень-листопад. Саме ці місяці — це сезон знаку Зодіаку. Він буде самим вдалим та продуктивним на шляху батьківства.

Стрілець

Стрілець — знак вогню. Йому астрологи рекомендують звертати увагу на перехід сезону з кінця осені на зиму. Саме цей проміжок є найбільш вдалим для планування батьківства.

Козеріг

Козеріг — знак Землі, який сповнений амбіцій, однак любить стабільність. Його сезон припадає на зимовий період, тому саме він є найбільш сприятливим для нього. Саме взимку зачаття дитини є найбільш вдалим.

Первісток Фото: pexels.com

Водолій

Водолій — знак повітря, який символізує прихід весни. Саме на цей період варто направити сили на продовження роду.

Риби

Риби — це водяний знак, який закриває астрологічний цикл. Риби самі по собі дуже творчі особистості, тому якщо ви маєте наміри народити собі таку ж творчу дитину, тоді направте свої сили на планування дитини в перехідний період з зими на весну.

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