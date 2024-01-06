Лайфхаки для кухні: як заощадити простір і легко очистити посуд

Навіть на найменшій кухні можна організувати простір так, щоб готувати було легко і комфортно. А з нагаром і накипом допоможуть впоратися кілька простих порад.

Невеликі хитрощі, які знають досвідчені господині, допоможуть зробити вашу кухню зручною і полегшать готування та прибирання. Про те, як зробити простір кухні більш ергономічним без ремонту і очистити складні забруднення, розповів сайт Radka.in.Ua.

Кухонні лайфхаки — як зручно розмістити посуд і техніку

Щоб готувати їжу з комфортом, важливі не тільки хороші продукти і відповідний посуд. Потрібно ще мати достатньо місця, щоб було де розвернутися кулінарному таланту.

Щоб зробити простір більш ергономічним, скористайтеся цими лайфхаками:

якщо у вас на кухні є вільна стіна і не вистачає місця в шухлядах і на полицях, зробіть спеціальний стенд із кріпленнями і розвісьте на ньому часто використовуване начиння;

якщо у вас маленька робоча поверхня, використовуйте обробну дошку відповідного розміру, щоб поставити її на раковину, коли готуєте їжу;

повісьте на стіну або на бічну поверхню підвісної кухонної шафки магнітний тримач для ножів, це значно заощадить місце і ножі завжди будуть під рукою;

на внутрішній бік дверцят кухонної тумби повісьте невеликі пластикові кошики, в яких можна зберігати різні кухонні дрібниці: пластикові кришки для банок, сміттєві пакети та інше;

зробіть під стелею полиці для зберігання рідко використовуваної кухонної техніки та посуду, зберігайте ці предмети в підписаних коробках, щоб вони не припадали пилом і їх можна було легко знайти.

Нагар і накип — як впоратися з важкими забрудненнями

Існує кілька простих способів, які значно полегшують життя господиням і продовжують термін служби кухонного начиння.

Щоб не псувати хорошу обробну дошку агресивною хімією й уникнути розмноження бактерій на її поверхні, можна використовувати лимон і сіль. Розріжте лимон навпіл, вмочіть у сіль і натріть зрізом дошку. Залиште дошку на кілька хвилин, після чого обполосніть під холодною водою. Потім обсушіть дошку паперовим рушником і залиште до повного висихання в такому положенні, щоб доступ повітря був до обох боків дошки.

Звичайна кухонна сіль допомагає очистити нагар із чавунних сковорідок і накип усередині чайника. Використовуйте її замість агресивних хімічних абразивів.

Накип у чайнику також можна видалити, прокип'ятивши в ньому воду з додаванням 2-3 пакетиків лимонної кислоти, залежно від об'єму чайника і ступеня забруднення.

Якщо чистити посуд з нержавіючої сталі абразивами, з часом він стає тьмяним. Щоб ваші каструлі знову заблищали, помийте їх розчином оцту з водою в пропорції 1:1, після чого відразу витріть насухо.

Нагадаємо, як зробити кухонний ніж гострим у домашніх умовах за допомогою одного простого засобу. На кухні немає нічого більш дратівливого, ніж тупі ножі, які ковзають по дошці, рвуть і давлять продукти, замість того, щоб акуратно їх різати.

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