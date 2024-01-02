Дорожче за золото: топ 8 найдорожчих парфумерних інгредієнтів у світі

Ви коли-небудь замислювалися, що входить у створення вашого улюбленого аромату? І чому деякі парфуми коштують так дорого? Секрет, на думку експертів, криється в основних інгредієнтах.

Під час створення парфумів використовується безліч інгредієнтів. І найвишуканіші, і найдорожчі парфуми складаються з натуральних олій, одержуваних із певних видів квітів. Якщо ви бачите дуже недорогі парфуми, в яких стверджується, що вони містять один із цих рідкісних інгредієнтів, найімовірніше, вони зроблені із синтетичних ароматів, створених у лабораторіях для імітації реального інгредієнта. Вони приємно пахнутимуть, але швидше випаровуватимуться з вашої шкіри і не матимуть усієї глибини аромату. Про найдорожчі парфумерні інгредієнти пише Byrdie.

Якщо говорити про вартість парфумів, то що рідший інгредієнт, то дорожче він коштуватиме. Що стосується інгредієнтів, то вони можуть бути отримані з найнесподіваніших джерел: квітів, дерев і навіть залоз тварин або нутрощів китів.

"Дефіцит робить речі дорогими, і те ж саме стосується і цих матеріалів. Для виробництва одного кілограма ефірної олії потрібно багато квітів, які збирають у певну пору року. Таким чином, всі ці дорогі матеріали дорогі в основному через джерела". — каже хімік-косметолог Джинджер Кінг

Жасмин

Жасмин і його синтетичну версію використовують більш ніж у 80 відсотках усіх жіночих парфумів. Але для отримання одного фунта жасминової олії потрібно близько 2000 фунтів квіток жасмину, а для отримання 1/25 унції абсолютної олії (найціннішої з олій, оскільки вона дуже концентрована) потрібно стільки ж. Через величезну кількість квітів, необхідних для виробництва олії, ціна жасминової олії надзвичайно висока.

Жасмин Фото: pixabay.com

Для порівняння, 1/8 унції жасминової олії коштує близько 100 доларів, а 1/2 унції олії з лаванди коштує 13 доларів.

Процес екстракції дуже трудомісткий і вимагає великої кількості квіток, які цвітуть тільки вночі, що ускладнює збір урожаю. Квіти жасмину неймовірно тендітні, і їх необхідно поміщати в спеціальні кошики, щоб захистити пелюстки від пошкоджень. Їх також необхідно негайно переробляти на олію.

Аромат: квітковий, солодкий, чистий і злегка фруктовий, з відтінком зелених нот.

Добре поєднується з: трояндою, що створює класичний квітковий і солодкий аромат; сандалом — для теплого, вершкового і злегка деревного аромату; ваніллю для солодкого, теплого аромату.

Болгарська троянда

Як і жасмин, трояндова олія міститься в більшості ароматів. Але виробництво троянд вимагає ще більше часу і, отже, ще дорожче, ніж виробництво жасмину.

Для виробництва фунта олії потрібно 10 000 фунтів пелюсток троянд.

Роза Фото: Pixabay

Болгарські троянди, особливо Rosa Damascena, відомі своїм вишуканим ароматом, але їх вирощують в обмежених регіонах, таких як Долина троянд у Болгарії, яка виробляє 70 відсотків трояндової олії у світі. Троянди в цій долині збирають уже понад 300, але сезон збору дуже короткий. У робітників є всього кілька тижнів з травня по червень, щоб зібрати квіти, і їм доводиться виконувати свою роботу в темряві до сходу сонця. Кожну квітку потрібно зрізати індивідуально, укласти в вербові кошики й одразу ж віднести на завод.

"Метод екстракції, відомий як парова дистиляція, вимагає багато часу і вимагає значної кількості пелюсток троянд для отримання невеликої кількості ефірної олії", — каже хімік-косметолог Девід Петрілло. Не дивно, що 1/8 унції концентрованої ефірної олії болгарської троянди на сайті на кшталт Mountain Herbs коштує колосальні 237 доларів.

Через високу ціну на трояндову олію процвітає шахрайство. Деякі виробники троянд обманюють систему, розбавляючи олію ефірними оліями герані або пальмарози, які містять ті самі хімічні речовини, що й трояндова олія.

Аромат: Інтенсивно квітковий, з насиченою, глибокою нотою троянди, з солодкими, пряними і медовими відтінками.

Добре поєднується з: геранню, для злегка цитрусового аромату; жасмином — для п'янкого, солодкого і квіткового аромату; пачулі — для землистого, деревного і екзотичного аромату.

Ірис

"Ефірну олію ірису отримують із кореневищ рослини ірису, зокрема Iris germanica та Iris pallida", — каже Петрілло, зазначаючи, що цим кореневищам потрібно кілька років, щоб дозріти, перш ніж їх можна буде переробити. Процес екстракції передбачає сушіння кореневищ протягом декількох років і подрібнення їх на порошок.

Іриси

Джеймс Крейвен, архіваріус парфумерної компанії Les Senteurs у Лондоні, назвав ірис одним із трьох найдорожчих парфумерних інгредієнтів у світі. Чому? Тому що створення такого матеріалу — величезний головний біль. Вам знадобиться одна тонна цибулин (коренів) ірисів віком від двох до п'яти років, щоб виробити 2 кілограми ефірної олії.

Аромат: Пудровий, фіалковий, злегка деревний.

Добре поєднується з: фіалкою, що створює м'який і романтичний пудровий аромат; трояндою — позачасова квіткова суміш з пудровим і злегка солодким відтінком; сандалом — для кремового і глибокого теплого аромату; кедром для деревно-землистого аромату.

Уд

Уд отримують із деревини дикого тропічного дерева, званого алойним деревом, удом, райським деревом і агарним деревом. Деревина повинна заразитися цвіллю під назвою Phialophora parasitica, яка змушує деревину виділяти уд, темну, надзвичайно ароматну смолу. Судячи з усього, тільки 2 відсотки агарових дерев виробляють уд, що робить його неймовірно цінним і, отже, дорогим.

Через свою рідкість, високий попит і складність збору олія уда є однією з найдорожчих олій у світі. У якийсь момент її вартість оцінювалася в 1,5 раза вище вартості золота, і її іноді називали "рідким золотом".

Збір деревини алойного дерева

Уд був популярний на Близькому Сході впродовж століть, а зараз на Заході він переживає бум: дедалі більше брендів створюють аромати на основі деревної та димної олії уда. Але всі вони мають свою ціну. Аромат Gucci Oud від Gucci обійдеться вам у 137 доларів. Фаворит Tom Ford's Tobacco Oud коштує 340 доларів.

Аромат: деревний, димний

Добре поєднується з: квітковими та деревними ароматами.

Мускус

Хоча натуральний мускус є одним із найдорожчих продуктів тваринного походження у світі, переважна більшість мускусу, який виробляють і продають у світі в наші дні, є синтетичним. Чому? Тому що, щоб отримати справжній, натуральний мускус, ви повинні спочатку вбити самця кабарги, який перебуває під загрозою зникнення в регіоні Непалу. Це абсолютно неетично і жорстоко.

Кабарга

"У наші дні мускус можна отримати шляхом синтезу, але навіть за умови використання синтетичних матеріалів для досягнення такого аромату він все одно може бути дорогим", — говорить Кінг про інгредієнт, який пахне тепло, деревно і, ну, тваринно.

Натуральний мускус широко використовували до кінця 19 століття, коли етика стала відігравати вирішальну роль, і люди припинили забій кабарги через заборони на полювання і торгівлю. На жаль, браконьєри досі вбивають цих оленів, збирають їхні мускусні стручки (залози, розташовані в черевній порожнині поруч із пенісом оленя), а потім створюють зерно з висушеного мускусного стручка.

"Мускус — це універсальна й основоположна нота аромату, яка добре поєднується з широким спектром ароматів, створюючи складні та привабливі ароматні комбінації. Він може додати аромату глибину, чуттєвість і довговічність", — каже Петрілло.

Аромат: Глибокий, деревний і смолистий аромат з димними, анімалістичними і бальзамічними відтінками.

Добре поєднується з: ваніллю, що створює теплий, солодкий аромат; бурштином для теплого, глибокого аромату; пачулі — глибокий землистий аромат із солодкими та деревними відтінками; сандалом для кремового і гладкого аромату.

Амбра

Амбра сьогодні входить до трійки найдорожчих парфумерних інгредієнтів. Це секрет, що виробляється кашалотами, і він зустрічається винятково рідко через те, що кашалоти зникають і тому що знайти готову амбру нелегко.

Амбра Фото: Sky News

Амбру можна знайти в океані, або коли її викидає на берег.

Аромат: Унікальний і складний аромат з морськими, солодкими і землистими нотками, що виділяє океанічний аромат.

Добре поєднується з: цитрусовими: свіжі й пікантні ноти цитрусових, як-от бергамот або лимон, можуть доповнювати амбру, додаючи аромату яскравого й надихаючого аспекту; ваніллю для теплого, вершкового, вабливого аромату; ірисом — пудровим і витонченим квітковим ароматом.

Шафран

У кулінарному світі шафран є однією з найдорожчих спецій у світі, але його також використовують у парфумерії через свої теплі, пряні та землисті ноти. За словами Петрілло, кожна квітка шафранового крокусу дає всього кілька ниток шафрану, що робить його збір неймовірно трудомістким.

Шафран Фото: Pixabay

Шафран має злегка солодкий аромат з "відтінками сіна і землистості", і його часто описують як такий, що "має складний, квітковий і певною мірою лікарський аромат".

Аромат: квітковий, солодкий, чистий.

Добре поєднується з: екзотичними квітами, такими як франжипані, гарденія і магнолія.

Тубероза

Якщо ви любитель солодких парфумів, то скоріше за все вони містять туберозу, відому своїм п'янким, солодким і квітковим ароматом. Квіти туберози, часто використовувані в елітній парфумерії, складні у вирощуванні та потребують особливих умов для оптимального росту, що збільшує їхню вартість.

Квіти туберози

Аромат: квітковий, солодкий, чистий.

Добре поєднується з: квітковими ароматами, такими як гарденія, апельсиновий цвіт та іланг-іланг.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які аромати покращують настрій.