Кабачкова піца-запіканка: рецепт страви з літнім смаком

Щоб піца не була надто водянистою, необхідно відтиснути терті кабачки та злити зайву рідину. За 10 хвилин до кінця випікання запіканку потрібно посипати сиром.

Якщо хочеться чогось легкого і зі смаком літа, спробуйте приготувати кабачкову піцу-запіканку. Благо, кабачки зараз практично цілий рік продаються в супермаркетах. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Рецепты каждый день".

Кабачкова піца-запіканка з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

пшеничне борошно — 160 г;

яйце куряче — 3 шт;

розпушувач — 1,5 ч. л;

помідори — 4 шт;

твердий сир — 100 г;

часник — 2 зубчики;

зелень — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Очищений кабачок натерти на дрібній тертці. Якщо з кабачка виділилося багато зайвої вологи, її краще злити. Додати до нього рубану зелень, яйця, сіль, перець і подрібнений часник. Борошно з'єднати з розпушувачем і додати до кабачкової маси.

Форму для випічки змастити рослинною олією і викласти підготовлене тісто.

Помідори нарізати кружечками і викласти зверху на тісто.

Поставити запіканку випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипати тертим сиром.

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