Кабачкова піца-запіканка: рецепт страви з літнім смаком
Щоб піца не була надто водянистою, необхідно відтиснути терті кабачки та злити зайву рідину. За 10 хвилин до кінця випікання запіканку потрібно посипати сиром.
Якщо хочеться чогось легкого і зі смаком літа, спробуйте приготувати кабачкову піцу-запіканку. Благо, кабачки зараз практично цілий рік продаються в супермаркетах. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Рецепты каждый день".
Кабачкова піца-запіканка з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт;
- пшеничне борошно — 160 г;
- яйце куряче — 3 шт;
- розпушувач — 1,5 ч. л;
- помідори — 4 шт;
- твердий сир — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- зелень — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Очищений кабачок натерти на дрібній тертці. Якщо з кабачка виділилося багато зайвої вологи, її краще злити. Додати до нього рубану зелень, яйця, сіль, перець і подрібнений часник. Борошно з'єднати з розпушувачем і додати до кабачкової маси.
Форму для випічки змастити рослинною олією і викласти підготовлене тісто.
Помідори нарізати кружечками і викласти зверху на тісто.
Поставити запіканку випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипати тертим сиром.
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