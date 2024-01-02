Чому не варто виливати олію після смаження у раковину: корисні поради

Кожного дня домогосподині проводять чимало годин на кухні готуючи щось смачненьке для своїх рідних. Невід’ємним процесом на якій є смаження, яке додає привабливого вигляду їжі та унікального смаку. Однак рідко хто задумується, куди подіти олію, яка залишилась від приготування.

Більшість господинь не вагаючись відправляють сковорідку в раковину, де змивають рештки їжі та олію в каналізацію. Мало, хто придає значення тому, що так робити не можна і навіть шкідливо, пише Ukr.Media.

Перш за все треба знати та розуміти, що залишки олії, які потрапляють в каналізацію є надзвичайно шкідливими. Тому виливати олію після смаження в раковину категорично не рекомендується. В першу чергу це призводить до забруднення стічних труб.

При взаємодії олії, жиру з холодною водою, вона звертається і затримується на трубах. З часом це призводить до затримання залишків їжі в трубі, що призводить до погіршення витоків забруднених вод. Рештки починають бродити та перегнивати. З’являється неприємний запах з раковини, який згодом може стати шкідливим для органів дихання.

Сковорідка Фото: Lew Robertson/Getty Images

Здавалося б така звичайна справа, а може призвести навіть до екологічної катастрофи. Рештки олії, які потрапляють в каналізацію рано чи пізно проникнуть у ґрунт та почнуть опускатися в джерела та проточні води. Згодом цією водою будуть живитися рослини, тварини, що в результаті може стати причиною їх смерті.

Саме тому домогосподиням варто знати про безпечні способи утилізації використаної олії.

Завжди пам’ятайте, що будь-який матеріал може мати вторинну переробку. Мало хто знає, але є спеціальні пункти біопереробки, які приймають використану олію. Саме так можна з користю віддати рештки на переробку.

Також не забувайте про методи вторинного використання. Олію можна спокійно використати для повторного смаження, або нерідко олія стає основою для виготовлення мила або домашніх хімічних засобів.

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