Шоколадний торт із вишнями: найпростіший рецепт смачного торта
Цей торт виходить дуже смачним, соковитим і ароматним. І його дуже просто приготувати.
Шоколадний бісквіт ідеально поєднується з вишнею, а вершковий крем надає торту ніжності та вершкового смаку. І цей торт варто приготувати з кількох причин: він простий у приготуванні, для нього потрібні найдоступніші інгредієнти та торт виходить дуже смачним. Як приготувати шоколадний торт із вишнями, розповість Фокус.
Бісквіт виходить м'яким і повітряним, а крем — ніжним і вершковим. Вишня додає торту свіжості та аромату.
Шоколадний торт із вишнями
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- 4 яйця;
- 180 г цукру;
- 100 г борошна;
- 50 г какао;
- 1/2 ч. л. розпушувача;
- 1/2 ч. л. соди.
Для крему:
- 500 г вершкового масла;
- 300 г вареного згущеного молока;
- 100 г вишні.
Для бісквіта збийте яйця з цукром до пишної маси. Просійте борошно, какао, розпушувач і соду.
Введіть сухі інгредієнти в яєчну масу і перемішайте до однорідності.
Вилийте тісто у форму для випічки, змащену олією і присипану борошном.
Випікайте бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Готовий бісквіт остудіть.
І готуйте крем. Збийте вершкове масло до пишності. Поступово введіть варене згущене молоко і перемішайте до однорідності. Вишні очистіть від кісточок і обсушіть. Можна також використовувати заморожені вишні без кісточок.
Розріжте готовий остиглий бісквіт на три коржі. Промажте коржі кремом і викладіть вишні. Зверху торт також покрийте кремом. Прикрасьте торт за бажанням: цілими вишеньками і тертим шоколадом. Можна також використовувати листочки м'яти.
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