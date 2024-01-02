Що робити з ялинкою після свят

З року в рік всі чекають святкування Нового року, прикрашають будинок декораціями, купують новорічну ялинку, максимально створюють святковий настрій. І якщо частина українців вже давно перейшли на штучні ялинки, то решта все ж надають перевагу живим варіантам.

Однак рідко хто ставить собі питання, куди діти ялинку після 31 грудня. Тому всім, хто купує живу ялинку обов’язково необхідно знати, які є правильні способи утилізації живої деревини, пише РБК-Україна.

Перш за все варто знати, що існують спеціальні пункти утилізації деревини. Тому не варто таскати ялинку до сміттєвих баків. Пам’ятайте, що такий пункт утилізації можна знайти у кожному місті, тому ставитеся з відповідальністю до навколишнього середовища і потурбуйтеся про подальшу долю дерева, яке приносило вам позитивні емоції та настрій протягом декількох тижнів.

Святкові дерева часто використовують для мульчування молодих саджанців. Тому віднісши свою ялинку в пункт утилізації ви потурбуйтесь за життя декількох інших молодих деревцят.

Якщо ви живете у приватному будинку і маєте присадибну ділянку, або город, тоді спокійно можете використати ялинку для удобрення. Це ідеальний вітамін для вирощування інших рослин.

Ялинка, дерево, Різдво Фото: Pinterest

Не забувайте і про те, що ялинка може стати вдалою основою для декорування як квартири, так і приватного будинку чи дачі.

Пам’ятайте і про такий спосіб утилізації як зоопарк. Так, так, ваша ялинка може стати кормом для тварин в зоопарку чи притулку. Тому спокійно знайдіть в інтернеті найближчі притулки до вас і зателефонуйте, поцікавтеся, чи буде корисним ваша використана ялинка.

Крім цього, ялинка ідеально підходить для створення мила чи для ароматерапії. Ялинку можна перебити в блендері та додавати до миловаріння.

Також спокійно можна зробити мішечки, в них покласти хвою і розкласти їх по квартирі чи будинку, або ж покласти у шафу та у вашому будинку завжди вируватиме запах дерева та хвої.

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