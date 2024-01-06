Лайфхаки для кулінарів: як правильно готувати різні продукти

Є багато секретів, які дають змогу легко обробляти різні продукти, прискорювати їхнє приготування і досягати ідеального смаку.

Ідеально приготована їжа, це не тільки багаторічний досвід, а й знання особливостей приготування продуктів. Про те, як спростити собі життя і готувати як справжній шеф-кухар, розповів сайт Radka.in.Ua.

Секрети курячих яєць:

щоб перевірити свіжість яєць опустіть їх у глибоку миску з водою — свіже яйце опуститься на дно, а старе спливе на поверхню;

для бісквіта використовуйте тільки свіжі яйця, щоб він добре піднявся, а для коржів київського торта яйця підійдуть будь-які — білки все одно доведеться додатково сквашувати;

якщо під час розбивання яєць у миску впала шкаралупа, дістаньте її мокрими пальцями, так шкаралупки не будуть "тікати" і легко пристануть до пальців.

Секрети м'яса і молока:

щоб молоко не "втекло" з каструлі, зверху на неї покладіть дерев'яну ложку;

щоб тонко нарізати сире м'ясо або рибу, злегка підморозьте їх перед обробленням;

невеликий шматок вершкового масла можна швидко розм'якшити, якщо накрити його нагрітою в гарячій воді склянкою;

щоб смачно зварити м'ясо, опустіть його в киплячу воду, варіть без кришки і після варіння дайте охолонути в бульйоні — таке м'ясо збереже свою соковитість.

найніжніші млинці можна приготувати на молоці, а для пишних оладок ліпше взяти кефір або кисле молоко.

Секрети випічки:

якщо під час випікання вам потрібно, щоб частини тіста добре склеїлися між собою, змастіть стики водою, а якщо потрібно, щоб частини готового виробу добре роз'єднувалися, — використовуйте для змащення рослинну олію;

щоб порізати ніжний бісквіт або м'який сир, використовуйте міцну нитку: сир ріжте зверху донизу, натягнувши нитку між руками, а в бісквітному коржі намітьте ножем лінію розрізу завглибшки хоча б кілька міліметрів, укладіть у розріз нитку й потягніть кінці хрест навхрест;

форму для випічки дріжджового тіста змащуйте рослинною олією, а для бісквіта або рідкого тіста на кефірі використовуйте "французьку сорочку" (змастіть форму вершковим маслом і присипте борошном).

І ще кілька секретів для готування:

щоб видавити з лимона більше соку, попередньо прокотіть його рукою по жорсткій поверхні з помірним зусиллям;

щоб швидко охолодити вино і не розбавляти його льодом, опустіть у келих кілька заморожених ягід полуниці, малини або винограду;

щоб буряк, горох і гречка зварилися швидше, додайте у воду дрібку соди;

щоб одночасно розрізати кілька томатів чері, покладіть їх між двома тарілками, злегка притисніть і проведіть ножем між ними (ніж має бути дуже гострим).

Нагадаємо, як зварити яйця, щоб вони легко чистилися. Такий метод можна застосовувати до будь-яких яєць, незалежно від часу і способу варіння. Чищення яєць стане набагато простішим, і ви забудете про порваний білок.

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