Знай свої права: як повернути в магазин куплений за акцією товар

Рекламні акції та знижки часто використовуються магазинами для залучення покупців. Але не всі знають, що під час розпродажу деякі торгові точки порушують права споживачів.

Передноворічні розпродажі стали вже звичною справою для українських споживачів. Багато хто активно робить покупки, незважаючи на напис "Акційний товар поверненню та обміну не підлягає". Однак така позначка суперечить українському законодавству про захист прав споживачів. Що робити, якщо куплений за акцією товар вам не підходить, розповіли в Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Чи можна обміняти або повернути акційний товар

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживачі мають право обміняти непродовольчий товар належної якості протягом 14 днів. Обмін можливий, якщо товар не використовували і збережено його первісний вигляд і чек, що підтверджує купівлю.

Винятком є товари, що не підлягають поверненню та обміну, список яких затверджено Постановою №172 Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р.:

продовольчі товари;

лікарські препарати;

предмети гігієни;

парфумерія та косметика;

вироби з пера та пуху;

дитячі іграшки;

мундштуки для куріння та музичних інструментів;

бритви;

гребінці;

рукавички, панчохи, шкарпетки;

метражні тканини і килимові вироби;

постільна білизна;

спідня білизна;

аерозолі;

друковані видання;

будматеріали, нарізані або розкроєні під час купівлі;

перуки;

товари для немовлят;

манікюрні інструменти;

ювелірні вироби.

Що робити, якщо магазин відмовляється обміняти куплений товар

Якщо магазин відмовляється прийняти повернення купленого товару або обміняти його, він порушує права споживача. У такому разі можна звернутися до Держпродспоживслужби або до суду. Покупці, які звернулися до суду, за законом звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їхніх прав.

Під час воєнного стану суди працюють у звичайному порядку, щоб не допустити порушення конституційного права громадян України на судовий захист. Тому навіть під час війни можна відстоювати свої права в суді.

Куди звертатися, якщо порушено інші права споживача

У разі порушень, пов'язаних із використанням касових апаратів, маркуванням товару, фінансовими послугами та іншими питаннями, споживачі можуть звертатися до відповідних державних органів.

Куди звертатися в разі різних порушень прав споживача:

відмова провести покупку через касовий апарат — до Державної податкової служби, яка навіть у період дії воєнного стану може проводити перевірки;

маркування товару іноземною мовою, а не державною — до Уповноваженого із захисту державної мови (заповнити на сайті омбудсмена спеціальну форму).

порушення у сфері фінансових послуг — до Управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг (подати скаргу онлайн).

Нагадаємо, влітку хакери влаштували "шопінг" і злили особисті дані 10 млн росіян в інтернет. Жертвами атаки стали магазини, які використовують клієнтську систему "1С-Бітрікс".

Раніше в мережу потрапило відео, як жінки побилися в ТЦ через акційний рулон паперу за 45 грн. Охоронці закладу та інші покупці відчайдушно намагалися втихомирити жертв маркетингу, які з криками кидали одна в одну все, що траплялося під руки.