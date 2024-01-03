Салат "Дністер" з куркою, яблуками та волоськими горіхами: простий і швидкий рецепт

Легкий і поживний салат, який забезпечує чудовий баланс смаку та текстури, ідеально підходить як для святкового столу, так і для повсякденної вечері.

Салат "Дністер" — прекрасний вибір для особливих випадків. Поєднання курячого м'яса, свіжих яблук і хрустких волоських горіхів додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для святкового столу, пише 1000.menu.

Цей салат має не тільки чудовий смак, а й яскравий вигляд, що робить його чудовим вибором для будь-якого святкового застілля.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

відварене куряче філе — 200 г;

свіжі яблука — 2 штуки;

селера (стебло) — 1 штука;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

майонез низької жирності — 3 столові ложки;

лимонний сік — 1 столова ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Куряче філе наріжте на невеликі шматочки. Яблука вимийте, очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками.

Крок 2. Селеру наріжте тонкими скибочками. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій пательні та подрібніть.

Крок 3. У мисці змішайте куряче філе, яблука, селеру та горіхи.

Крок 4. Додайте майонез, лимонний сік і приправте сіллю та перцем за смаком. Акуратно перемішайте.

Крок 5. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

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