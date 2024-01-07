Намазка для бутербродів із тунцем і авокадо: швидко і корисно

Бутерброди зі смачною намазкою ідеально підходять для ситного та здорового перекусу. Намазку можна легко адаптувати до ваших вподобань: додати різні трави або спеції для зміни смаку.

Намазка для бутербродів з тунцем і авокадо — це чудовий вибір для здорової та смачної закуски. Поєднання ніжного тунця, вершкового авокадо і свіжої зелені надає страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим варіантом для повсякденного перекусу або легкої вечері, пише Мета.

Ця намазка не тільки має чудовий смак, а й є корисною і поживною стравою, що підходить для будь-якого випадку.

Інгредієнти

Для приготування намазки знадобляться такі продукти:

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

стиглий авокадо — 1 штука;

лимонний сік — 1 столова ложка;

дрібно нарізана червона цибуля — 1/4 штуки;

нарізаний свіжий кріп — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Тунець розімніть виделкою в мисці до однорідної консистенції.

Крок 2. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку і вийміть м'якоть. Подрібніть м'якоть авокадо виделкою до пюреподібного стану.

Крок 3. Змішайте тунець і авокадо в одній мисці. Додайте лимонний сік, дрібно нарізану червону цибулю і кріп. Приправте сіллю і перцем за смаком.

Крок 4. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної намазки.

Крок 5. Намазку можна використовувати відразу або зберігати в холодильнику в щільно закритому посуді.

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