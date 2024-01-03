Філолог відповів, чи можна в українській мові використовувати слово "ждати" (відео)

Олександр Авраменко наголосив, що не варто дарувати наші слова мовам сусідів. Про давність слова "ждати" в українській мові свідчить низка спільнокореневих слів.

Мовознавець Олександр Авраменко відповів, чи є в українській мові слово "ждати". Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Філолог відповів на коментар з критикою після використання ним цього слова: "Якщо вживати оте "ждати" замість "чекати", то ти типова людина, яка балакає суржиком".

Втім, Олександр Авраменко відповів, що не варто дарувати наші слова мовам сусідів.

"Мабуть, ти ждеш? Добра не жди. Не жди сподіваної волі", — писав український письменник Тарас Шевченко.

"У хмельні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові", — писав Василь Симоненко.

А Ліна Костенко так використовувала це українське слово: "Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки? В твоїх радутах проростає мох".

Про давність слова "ждати" в українській мові свідчить низка спільнокореневих слів: зажди, неждано-негадано, довгожданий.

Окрім цього, існує фразеологізм "продавати жданики" — обіцяти, але не виконувати.

Олександр Авраменко

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