10 причин, чому ви прокидаєтеся вранці з головним болем

Якщо щоранку ви прокидаєтеся з головним болем, важливо зрозуміти, чому так відбувається. Ці 10 причин можуть бути винуватцями ранкового головного болю в холодну пору року.

Зимовий ранок здається романтичним і освіжаючим, проте пробудження з головним болем може змінити це відчуття. За нижчих температур деякі люди часто скаржаться на ранковий головний біль. Якщо ви теж страждаєте від такого дискомфорту, то знаєте, що зимова мігрень може бути вельми неприємною. Однією з найчастіших причин є холодне повітря, яке викликає низку інших чинників, що збільшують ризик головного болю. Про це пише Healthy Shots.

Дослідження, опубліковане в "Журналі головного болю", встановило зв'язок між зниженням температури та посиленням головного болю. Невролог Неха Капур розповів про те, що існують ефективні способи запобігти цим тригерам головного болю.

Зневоднення

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Взимку ми часто п'ємо менше води, тому що відчуваємо меншу спрагу, що може призвести до зневоднення, яке провокує головний біль. Холодне зимове повітря сухе, а знижений рівень вологості може спричинити підвищену втрату рідини під час дихання, посилюючи зневоднення під час сну. Усі ці причини також можуть спричинити головний біль.

Низька вологість

Опалення значно знижує рівень вологості в приміщенні, що може сприяти зневодненню. Це може подразнювати слизові, спричиняючи закладеність носа та головний біль. Допомогти в цій ситуації може використання зволожувача повітря в спальні.

Сон у холодній кімнаті

Хоча прохолодна кімната зазвичай сприяє кращому сну, дуже низькі температури можуть порушити цикл сну і спричинити головний біль напруги. Холодне повітря спричиняє звуження кровоносних судин, зменшуючи приплив крові до мозку і провокуючи появу головного болю.

Закладеність носа

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Зима часто сприяє підвищеному зростанню респіраторних інфекцій та алергій, які можуть спричинити закладеність носа, застуду та кашель. Закладеність носових пазух через застуду або алергію може призвести до ранкового головного болю. Утруднення з диханням у нічний час також можуть сприяти головному болю під час пробудження.

Апное уві сні

Апное уві сні — це стан, за якого дихання зупиняється під час сну, що може на ранок спричинити головний біль. Ця проблема стає більш поширеною в зимові місяці. Порушення режиму сну і кисневе голодування, спричинене апное, є одними з найчастіших причин ранкового головного болю.

Стрес

Якщо ви страждаєте від стресу, є ймовірність, що рано вранці у вас може виникнути головний біль. Свята, ненормований графік роботи і підвищена соціальна активність взимку можуть порушити баланс між роботою та особистим життям, підвищивши ризик стресу.

Відмова від кофеїну

Зимовий ранок може бути особливо важким, і люди можуть споживати більше кофеїну протягом дня, щоб зберегти бадьорість і енергійність. Однак раптове скорочення споживання кофеїну може призвести до синдрому відміни та спровокувати головний біль. Щоб уникнути цього, підтримуйте стабільне та помірне споживання кофеїну і пам'ятайте про небажаність будь-яких різких змін.

Неправильна поза під час сну

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Головний біль узимку також є звичайним явищем, оскільки низькі температури сприяють напруженню м'язів під час сну. Сон у незручній позі може призвести до напруження шиї та плечей, що спричиняє головний біль напруження.

Бруксизм

Стрес, який може посилюватися в зимовий період, є частим провокуючим фактором бруксизму — скреготіння зубами. Холодна погода може погіршити цей стан, спричиняючи головний біль під час пробудження. Управління стресом за допомогою методів релаксації та усунення основних причин стресу можуть допомогти запобігти скреготуванню зубами і пов'язаному з ним ранковому головному болю.

Сезонний афективний розлад (САР)

Деякі люди в зимові місяці відчувають сезонний афективний розлад, що характеризується змінами настрою та зниженням рівня енергії. САР також може сприяти виникненню головного болю, оскільки фізичні та емоційні наслідки розладу можуть впливати на якість сну. Регулярні фізичні вправи та перебування на свіжому повітрі у світлий час доби можуть допомогти впоратися з САР і знизити ймовірність ранкового головного болю.

Нагадаємо, головний біль може істотно погіршити якість життя і знизити вашу працездатність, але, на щастя, існує безліч домашніх засобів, які можуть швидко полегшити або зняти біль.

Раніше Фокус писав про те, як морозиво може спровокувати різкий головний біль.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.