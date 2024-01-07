Секрети чистоти волосся: як правильно мити голову

Дотримуючись простих правил, ви зможете домогтися того, щоб ваше волосся залишалося чистим і свіжим тривалий час. Краса і здоров'я волосся починаються з правильного догляду.

Миття голови — це не просто рутина, а важливий догляд за волоссям, який може значно вплинути на його здоров'я і зовнішній вигляд. Правильне миття голови допоможе зберегти волосся чистим і свіжим протягом кількох днів, пише"Простор".

Періодичність

Ні, краще забудьте всі цифри, які чули раніше. Єдина правильна відповідь — у міру необхідності. Якщо зараз вам оптимально мити голову, наприклад, раз на два дні — це не назавжди. На частоту миття впливають зміни гормонального фону, способу життя, харчування, і навіть екологія.

Вибір шампуню

Важливо вибрати шампунь, що підходить для вашого типу волосся. Для жирного волосся підійдуть шампуні з глиною або рослинними екстрактами, для сухого — з оліями та зволожувальними компонентами. Уникайте продуктів із сульфатами і парабенами, оскільки вони можуть викликати пересушування і подразнення шкіри голови.

Підготовка до миття

Перед миттям акуратно розчешіть волосся. Це допоможе уникнути заплутування і полегшить розподіл шампуню.

Температура води

Використовуйте теплу, але не гарячу воду. Гаряча вода може стимулювати роботу сальних залоз, через що волосся швидше забруднюватиметься.

Нанесення шампуню

Нанесіть невелику кількість шампуню на долоні, а потім рівномірно розподіліть по шкірі голови. Масажуйте шкіру голови кінчиками пальців круговими рухами протягом 2-3 хвилин. Це стимулює кровообіг і допомагає краще очистити шкіру голови.

Змивання шампуню

Ретельно змийте шампунь теплою водою. Переконайтеся, що не залишилося залишків засобу, оскільки вони можуть викликати свербіж і лупу.

Використання кондиціонера

Після миття шампунем нанесіть кондиціонер або бальзам на кінчики волосся, уникаючи шкіри голови. Тримайте кондиціонер на волоссі протягом кількох хвилин, а потім змийте.

Сушіння волосся

Після миття м'яко промокніть волосся рушником, уникаючи інтенсивного тертя. Якщо можливо, дайте волоссю висохнути природним чином. Використання фена може призвести до швидкого забруднення волосся.

Додаткові поради

Уникайте частого використання стайлінгових засобів, таких як гелі та лаки. Регулярно міняйте подушки на наволочки з натуральних матеріалів, таких як бавовна або шовк, щоб запобігти зайвому тертю волосся під час сну.

Раніше Фокус повідомляв про те, що розчісування волосся стимулює вироблення гормону щастя. Нещодавнє дослідження показало, що навколо фолікулів біля основи волосся розташовані нерви, що регулюють настрій, включно із серотоніном, гормоном щастя, і гістаміном, відповідальним за запальну реакцію.