Філолог розповів, як правильно говорити: піти "по хліб" чи "за хлібом" (відео)
Прийменник "по" в українській мові вживається доволі рідко. Його використовують, коли описують дію, спрямовану на якусь поверхню.
Український філолог Олександр Авраменко відповів, як коректно говорити: "піти за хлібом" чи "піти по хліб". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.
Відомий педагог наголосив, що слово "Україна" має наголос на букві ї, тому прикметник "український" буде наголошуватися відповідно.
Також Олександр Авраменко сказав, що правильно говорити:
- по хліб;
- по воду;
- по гриби.
"За хлібом" —це помилка.
Словосполучення "по справах" також вважається некоректним. Варто говорити "у справах". Адже прийменник "по" в українській мові вживається доволі рідко.
Не "по алфавіту" — а "за алфавітом".
Не "завуч по виховній роботі" — а "завуч з виховної роботи".
Прийменник "по" зазвичай вживається, коли описують дію, спрямовану на якусь поверхню: стукати по дошці, бити по плечі.
А також напрям дії: піти по хліб, сходити по гриби.
Олександр Авраменко — педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками правильного використання української мови.
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