Філолог розповів, як правильно говорити: піти "по хліб" чи "за хлібом" (відео)

Прийменник "по" в українській мові вживається доволі рідко. Його використовують, коли описують дію, спрямовану на якусь поверхню.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як коректно говорити: "піти за хлібом" чи "піти по хліб". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Відомий педагог наголосив, що слово "Україна" має наголос на букві ї, тому прикметник "український" буде наголошуватися відповідно.

Також Олександр Авраменко сказав, що правильно говорити:

по хліб;

по воду;

по гриби.

"За хлібом" —це помилка.

Словосполучення "по справах" також вважається некоректним. Варто говорити "у справах". Адже прийменник "по" в українській мові вживається доволі рідко.

Не "по алфавіту" — а "за алфавітом".

Не "завуч по виховній роботі" — а "завуч з виховної роботи".

Прийменник "по" зазвичай вживається, коли описують дію, спрямовану на якусь поверхню: стукати по дошці, бити по плечі.

А також напрям дії: піти по хліб, сходити по гриби.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками правильного використання української мови.

Нагадаємо, чи можна говорити слово "спасибі".

Також Фокус писав про правильне відмінювання назв соціальних мереж в українській мові.