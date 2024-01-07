П'ять ознак токсичного друга: як захистити себе

Розпізнавання токсичних друзів — це перший крок до захисту вашого емоційного благополуччя.

Дружба є одним із найважливіших аспектів нашого життя, але іноді стосунки можуть виявитися шкідливими. Токсичні друзі можуть завдати шкоди вашому емоційному благополуччю, самооцінці і навіть життєвим перспективам, пише Hedepy.

П'ять ключових ознак токсичних друзів

1. Брак підтримки.

Токсичний друг рідко підтримує ваші успіхи і досягнення. Він може применшувати вашу важливу подію або успіх, переводячи розмову на себе або ігноруючи її.

2. Постійна критика.

Конструктивна критика — це одне, але токсичний друг постійно критикує вас, вашу зовнішність, рішення або переконання. Така поведінка може підривати вашу впевненість у собі та самооцінку.

3. Маніпулятивна поведінка.

Токсичні друзі часто використовують маніпуляції для досягнення своїх цілей. Вони можуть грати на почуттях провини, використовувати погрози або обіцянки, щоб змусити вас робити те, що вони хочуть.

4. Відсутність поваги до кордонів.

Токсичний друг не поважає ваш особистий простір, час або емоційні кордони. Вони можуть постійно порушувати ваші межі, вимагаючи уваги або проникаючи в особисте життя без запрошення.

5. Емоційний вампіризм.

Спілкування з токсичним другом залишає вас виснаженим і емоційно спустошеним. Вони часто перекладають на вас свої проблеми, випромінюючи негатив, від якого ви відчуваєте втому і роздратування.

Додаткові поради:

Зверніть увагу на свої почуття після спілкування з другом. Якщо ви часто почуваєтеся стомленим або засмученим, це може бути знаком токсичності. Вчіться говорити "ні" і відстоювати свої інтереси. Пам'ятайте, що вам не обов'язково зберігати стосунки, які вам не приносять щастя або користі. Важливо вміти встановлювати здорові кордони і, якщо необхідно, обмежувати або припиняти стосунки, які вам шкодять. Пам'ятайте, що справжня дружба має приносити радість, підтримку і позитивні емоції, а не стрес і невпевненість.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет міцної чоловічої дружби. Дослідники вважають, що дружба між чоловіками зовсім не така холодна і суха, як вважалося раніше, просто вони висловлюють свої емоції інакше.