Запечені яблука з корицею, медом і горіхами: смачний і корисний десерт
Завдяки поєднанню солодких і ароматних інгредієнтів, запечені яблука обов'язково сподобаються всім вашим гостям.
Запечені яблука з корицею та горіхами — десерт, який легко приготувати. Ароматна кориця, солодкі яблука і хрусткі горіхи надають цій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для зимового вечора, пише 1000.menu.
Цей десерт не тільки володіє чудовим смаком, а й є здоровим і апетитним частуванням, придатним для будь-якого застілля.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться такі прості продукти:
- середні яблука — 4 штуки;
- волоські горіхи (або будь-які інші горіхи) — 1/2 склянки;
- мед або кленовий сироп — 2 столові ложки;
- кориця — 1 чайна ложка;
- родзинки (за бажанням) — 1/4 склянки;
- вершкове масло — 2 столові ложки;
- щіпка мускатного горіха (за бажанням).
Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Яблука вимийте, виріжте серцевину, залишаючи дно цілим.
Крок 2. Волоські горіхи подрібніть і змішайте з медом (або кленовим сиропом), корицею та родзинками. Додайте дрібку мускатного горіха для додаткового аромату.
Крок 3. Наповніть яблука горіхово-медовою сумішшю. Зверху покладіть невеликий шматочок вершкового масла на кожне яблуко.
Крок 4. Помістіть яблука в форму для запікання і запікайте в духовці близько 20-30 хвилин, поки яблука не стануть м'якими.
Крок 5. Подавайте гарячими, можна додати кульку ванільного морозива або збиті вершки для додаткового задоволення.
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