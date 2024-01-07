Запечені яблука з корицею, медом і горіхами: смачний і корисний десерт

Завдяки поєднанню солодких і ароматних інгредієнтів, запечені яблука обов'язково сподобаються всім вашим гостям.

Запечені яблука з корицею та горіхами — десерт, який легко приготувати. Ароматна кориця, солодкі яблука і хрусткі горіхи надають цій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для зимового вечора, пише 1000.menu.

Цей десерт не тільки володіє чудовим смаком, а й є здоровим і апетитним частуванням, придатним для будь-якого застілля.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі прості продукти:

середні яблука — 4 штуки;

волоські горіхи (або будь-які інші горіхи) — 1/2 склянки;

мед або кленовий сироп — 2 столові ложки;

кориця — 1 чайна ложка;

родзинки (за бажанням) — 1/4 склянки;

вершкове масло — 2 столові ложки;

щіпка мускатного горіха (за бажанням).

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Яблука вимийте, виріжте серцевину, залишаючи дно цілим.

Крок 2. Волоські горіхи подрібніть і змішайте з медом (або кленовим сиропом), корицею та родзинками. Додайте дрібку мускатного горіха для додаткового аромату.

Крок 3. Наповніть яблука горіхово-медовою сумішшю. Зверху покладіть невеликий шматочок вершкового масла на кожне яблуко.

Крок 4. Помістіть яблука в форму для запікання і запікайте в духовці близько 20-30 хвилин, поки яблука не стануть м'якими.

Крок 5. Подавайте гарячими, можна додати кульку ванільного морозива або збиті вершки для додаткового задоволення.

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